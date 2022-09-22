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【肺癌】婦人無吸煙卻患肺癌　揭6年間每周一個習慣增風險

醫生診症室 10:41 2022/09/22

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燒香危害大，泰國一名65歲女子無吸煙習慣，但竟患上肺腺癌，醫生其後發現，該名女患者連續6年，逢周四都會燒20支香習慣，懷疑其患癌與此習慣有關。

影片推介：

泰國呼吸系統疾病專科醫生馬努近日在其facebook上分享病例，稱一名65歲婦人，每年都會做體檢和照肺部X光片，醫生其後發現她左肺上方有一個腫塊。1年後再次求醫發現腫塊長大。

女患者沒任何症狀，且沒有咳嗽、發燒、不會疲勞、沒有胸痛、有高血壓但從不吸煙，不過她稱，連續6年習慣每周四，會在上班處點20支香。

女患者之後接受詳細檢查，疑患上肺癌，但尚未擴散至其他器官；醫生再利用腹腔鏡檢查氣管，沒有發現任何問題。她在2015年3月7日進行了腹腔鏡肺部手術，並將左上肺切除。經過活檢後，病理結果顯示為4厘米的惡性腫瘤，證實患上2A肺癌，但未擴散至淋巴線。

醫生稱，肺癌是常見的癌症，2A期肺癌患者術後的5年存活率有60%。而術後，醫生對女患者進行7年的跟蹤觀察，所幸肺癌沒有再復發，她亦在術後停止燒香。

肺癌成因及徵狀

統計顯示，10個死於肺癌的病者中，9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。而除了吸煙外，以下因素也會增加患上肺癌機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 癌症 肺癌

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