【電話騙案】假冒衞生署騙案急升　當局拆解只有兩種情況才會致電

▲ 假冒衞生署騙案急升，當局拆解只有兩種情況才會致電。（資料圖片）

今年首7個月，警方共接獲的電話騙案，較去年同期急升6成，其中假冒衞生署的騙案升幅顯著。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，當局只會因兩種情況才會致電市民，又提醒市民署方不會強迫市民立即提供資料，亦不會要求市民提供任何敏感或財務相關的資料。

歐家榮指，近日有市民報稱收到來電顯示為「+852 2125 2125」或「+800 2125 2125」的電話，冒充衛生署疫苗接種計劃查詢電話，騙徒會以預錄語音來電，訛稱市民於較早前接種第一及第二針新冠疫苗時登記的個人資料記錄有誤，因此末能接種第三針。若市民不虞有詐繼續接聽，電話隨後轉駁至另一名假冒內地執法人員的騙徒，意圖騙取其個人資料。

另外，騙徒亦會透過WhatsApp向市民發出訊息，訛稱疫情中心職員，指出大數據檢杳到市民的行程碼是疑似密切接觸者；或是假扮衛生署人員的來電或電郵，內容涉及新冠病毒管制物品、郵寄物品等。騙徒甚至會以衛生署的真實查詢電話和地址等，試圖混合其虛構人員名字及工作編號，進行詐騙。

歐家榮指，衞生署只會因兩個原因致電市民，分別是進行流行病學追蹤，主要是個案調查或接觸者追蹤，衞生署會主動提供資料去核實資料，例如確認接到電話的市民與確診者之間，是否曾經有接觸等。

衞生署亦會因應一些執法工作致電市民，例如強檢令、隔離令、檢疫令等，歐家榮強調，署方不會強迫市民立即提供資料，亦不會要求市民提供任何敏感或財務相關的資料，如果市民接到來電後有懷疑就不要提供資料，應該致電衛生防護中心熱線1823查證，核實獲授權人員身分。

歐家榮指，若有大量這些假冒衞生署的騙案出現，會令市民不信任衞生署來電，導致抗疫工作受阻，感謝警方協助打擊這類騙案。

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記者：李榮忠