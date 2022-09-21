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【襲警罪成】涉元朗商場撞向警員　19歲男生襲警罪成候判 

社會 17:58 2022/09/21

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19歲男生今於粉嶺裁判法院被裁定襲擊罪成候判。 資料圖片

2019年平安夜有網民在元朗形點商場發起「和你sing 」活動，其間有示威者破壞店舖，防暴警其後作拘捕。19歲的男生涉撞跌欲攔截他的警員後繼續奔跑，跨過圍欄跌在商場下一層。男生否認1項襲警罪受審，今（21日）於粉嶺裁判法院被裁定罪成。裁判官指，被告蓄意用身體撞向警員，其逃跑目的是逃避截查。被告還押至10月5日判刑，以候勞教中心報告。

被告周俊榮（ 20 歲，無業）被控於2019年12月24日，在形點 II 2樓襲擊警員7272曾彼得。

裁判官裁決時指，被告自辯稱希望紓緩抑鬱及焦慮病情，出發前明知商場有示威活動，但仍前往人多聚集的商場，聽到有人叫口號仍留在商場。

至於遇襲警員曾彼得的證供，裁判官指曾堅稱欲截停被告時曾說「警察，停低」，惟片段顯示只有1把聲音稱「停喺度」，而聲音出自另1名警員，曾離鏡頭較近，若他有說話不可能收錄不到。片段亦拍得曾向其右前方奔跑，並非如其供稱的橫行，因此認為曾的證供不可盡信，但部分證供可獲影片支持。

裁判官指根據片段，可肯定案發時被告發現身後有一群防暴警員，便向身後的年輕人舉手。當防暴警追截2人時，被告即高速奔跑，在行人中穿插，身體前傾以左肩撞向前方攔截他的曾，令曾雙腳離地飛起和滑行1米。被告其後繞過警員繼續奔跑，跨過圍欄跌在商場下一層。

辯方早前指被告有恐慌突襲致其當時視線模糊，裁判官認為若真有此事，被告在看見一群防暴警或遇見有人被截查時應已發作，不會於遭警員截查時才發作，被告亦能敏捷地避開其他行人，故不認為被告有恐慌突襲。

裁判官指，被告曾與其身後的年輕人交談接耳，其後看見防暴警即向年輕人打手勢，推論被告不想被截查，故逃跑以作逃避。

辯方求情指，被告沒有預謀，沒有用手中雨傘施襲，警員傷勢亦屬輕微。被告墮樓後嚴重受傷，右手手腕骨粉碎，脊骨爆裂，事後接受物理治療近半年，其間不能工作某程度算是懲罰，望法庭給被告改過自身機會。

裁判官批評，被告撞擊時身體猶如很大的拳頭撼在警員身上，審訊時不忘抹黑警員，被告不受示威者影響，看見維持治安的警員卻恐慌突襲，願意如辯方所言給被告改過自身機會，故會為被告索取勞教中心報告。

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記者：陳曉欣

遊行集會 罪案 請願示威 治療 物理治療 商場 粉嶺 元朗

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