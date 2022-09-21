  • 28°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 19:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【襲擊男生】涉扼頸兼掌摑男生　特殊學校社工助理認襲擊罪候判

社會 18:45 2022/09/21

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

社工助理涉於特殊學校襲擊男生，今於東區裁判法院認罪候判。資料圖片

特殊學校的男社工助理涉在宿舍對自閉男學生扼頸、扯頭髮和掌摑，事後向警方自首，警誡下稱為阻止男生自殘或傷害人才扼頸。涉案社工助理今（21日）於東區裁判法院承認1項普通襲擊罪，案件押後至10月12日判刑，以待索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告麥人丰（30歲），報稱特殊學校社工助理。控罪指，被告於2021年10月3日，在一特殊學校宿舍內的活動室襲擊X。

案情指，案發時21歲的X就讀中六，自小有自閉、智障及過度活躍等問題。案發當日，X的左腳尾趾受傷而須入院治療，被診斷出尾趾骨折及右膝有瘀傷，但X未能解釋受傷原因。

校方翻查閉路電視片段，發現X疑因跌倒導致尾趾骨折，但亦揭發被告同日曾在房內襲擊X，包括踢X的左腿、三度扼頸、拉扯頭髮及掌摑X。

被告在案發後11天離職，翌日向警察自首。警誡下被告稱X有自殘紀錄，亦曾傷害其他同學，扼頸是為阻止X自殘或傷害他人，但就拒絕回應其他問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

兒童健康 幼稚園 罪案 公立醫院 網絡熱話 中小學教育 中學 骨折 社工 治療

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
17:22 2022/09/20
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】
今日 10:17
【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育
14:11 2022/09/20
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育