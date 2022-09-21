【襲擊男生】涉扼頸兼掌摑男生　特殊學校社工助理認襲擊罪候判

▲ 社工助理涉於特殊學校襲擊男生，今於東區裁判法院認罪候判。資料圖片

特殊學校的男社工助理涉在宿舍對自閉男學生扼頸、扯頭髮和掌摑，事後向警方自首，警誡下稱為阻止男生自殘或傷害人才扼頸。涉案社工助理今（21日）於東區裁判法院承認1項普通襲擊罪，案件押後至10月12日判刑，以待索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告麥人丰（30歲），報稱特殊學校社工助理。控罪指，被告於2021年10月3日，在一特殊學校宿舍內的活動室襲擊X。

案情指，案發時21歲的X就讀中六，自小有自閉、智障及過度活躍等問題。案發當日，X的左腳尾趾受傷而須入院治療，被診斷出尾趾骨折及右膝有瘀傷，但X未能解釋受傷原因。

校方翻查閉路電視片段，發現X疑因跌倒導致尾趾骨折，但亦揭發被告同日曾在房內襲擊X，包括踢X的左腿、三度扼頸、拉扯頭髮及掌摑X。

被告在案發後11天離職，翌日向警察自首。警誡下被告稱X有自殘紀錄，亦曾傷害其他同學，扼頸是為阻止X自殘或傷害他人，但就拒絕回應其他問題。

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記者：陳曉欣