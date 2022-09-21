【新冠肺炎】「天選之人」免疫靠運氣？　研究：逃過疫情靠一個神秘關鍵

▲ 部分人長期曝露在高風險環境下，仍不曾受感染，被視為「天選之人」。

新冠肺炎疫情持續多時，確診人數節節上升，美國疾病控制與預防中心（CDC）估計，全國約9500萬人至少感染過一次新冠肺炎。但儘管如此，仍然有所謂「天選之人」未確診，對此科學家至今仍未找到確切原因，但就指出這些「天選之人」不是運氣好，而很有可能是基於氣管黏膜中的一種細胞，不易受感染。

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根據FOX NEWS報道，美國賓夕法尼亞州男子Andrew Bangent及其妻子，不知何故至今仍未染疫，而這些人被稱為是「超會躲COVID-19的人」（COVID-19 superdodgers），但科學家卻認為幸運不是關鍵，而是有另一原因。

在疫情爆發後，多國科學家組成「Covid Human Genetic Effort」，透過基因角度來分析不同個體出現的染疫症狀，並發現有人在長期曝露於高風險的環境下，仍不曾受感染。

倫敦大學學院病毒免疫學教授Mala Maini的團隊，在對未受感染並暴露在高風險環境下的醫護人員進行密集監測，研究對象雖只有10人，但就從血液樣本中發現有6人的氣管，有交叉反應性T細胞。

這些T細胞不僅可對新冠肺炎產生免疫反應，同時也對多種冠狀病毒具有免疫力。研究團隊正由此著手研發出疫苗，認為可比現存疫苗更有效杜絕新冠病毒變種及傳播。

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責任編輯：羅嘉欣