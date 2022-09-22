【正能量】9歲意外觸電斷臂保命苦練以足代手　楊小芳走出傷痕堅忍追夢成藝術家

▲ 行為藝術家楊小芳自小失去一雙手臂，今年33歲的她，靠自己的努力和正能量，活出精彩人生。

人們靠一雙手做出拿取、拉動、舉起的動作，執筆寫字、切菜舉炊、提筷吃飯……無一不用上手，如果沒了它們，會是甚麼景況？

行為藝術家楊小芳自小失去一雙手臂，今年33歲的她，旁人以為這二十多年來她身與心都一定傷痕纍纍，身體無疑是，心卻不是，全拜她個性樂觀豁達所賜。

楊小芳發生意外時，年僅9歲。她與朋友在內地鄉下一個電力站附近玩耍，突發生意外，她走避不及被高壓電漏電所傷。電擊後她整個人迷迷糊糊，被救醒後，只見一隻手腫脹，另一隻手掌則焦黑一片，卻不感到痛楚。

「年紀小，對意外發生沒有太大感覺，我個性不屬於悲觀，也因為年少無知，不會像大人想得太長遠。」當下家人和她只聚焦要面對的問題——做手術。「我都擔心手術是否失敗，但不會想到手術後會變成哪個模樣。」她進行過十多次手術，切除雙臂手術逐步進行，留醫兩個月，可說是見證着雙手慢慢由有變無，她因此沒太強烈如突然醒來失去雙手的衝擊感。

重新學行上樓梯

除此之外，背部、盤骨和腹部也被波及，楊小芳僅得臉和腳無恙。留院期間都需要臥床，直至她做完最後一次手術，出院時她其實仍未完全康復。「我坐起身，雙腳兩個多月第一次觸地，我要重新學行和上落樓梯，因沒了雙手，平衡不同了，要重新感受身體的重量。我只能行到一級樓梯，慢慢行都穩的，要從頭掌握身體的感覺。」

▲ 身體桎梏沒有限制藝術家楊小芳的創作，她更常以「身體」作藝術創作主題。（周美好攝）

十幾次手術不單止是一雙手臂，因傷及脊柱，穿了一個洞，需要植皮，醫生說要用自身頭皮來植皮，她當時小小年紀，卻不知哪裏來的力量堅拒，由於情緒太激動，令她爆了血管做了一次手術，後來也用了大腿的皮膚來填補背部的傷口。

住在鄉間，她說沒有如香港般有物理治療、職業治療的復康支援，出院就是回家休養，後遺症也陸續出現。特別是背部的傷口不小，植皮後縫針，拆綫清得不乾淨，部分遺留背上，年輕人身體復元迅速，埋口的位置遮蓋了遺留的針綫，小芳的媽媽逐一把這些針綫挑出，歷時一年。「記憶中，最痛苦是這一部分，又痛又漫長。」

自理以腳代手

回到日常生活，她一開始沒刻意去學習和鍛練，順其自然慢慢適應。「家人不懂得如何為我復康訓練，他們的思想較傳統，不會想到一個失去雙手的人，可以自己生活，覺得我只能被照顧。」

她一向個性獨立，出院後吃飯不愛被人餵，因為節奏不順，也有點好勝心別人覺得她不能自行吃東西，她執意要做到。「起初我想不到方法怎吃，便像狗般靠近食物低頭舔，慢慢訓練用腳代替手。」以腳代手漸成習慣，楊小芳提筷子、開電視、揭書本、用電話等也逐步上手。

▲ 以腳代手創作藝術品，縱然要比其他人多花很多時間，毅力令人佩服。（被訪者提供）

聽起來容易，但她確下過一番苦功，例如洗衣服，家中沒洗衣機要用衣刷，她說用腳拿穩衣刷是很困難的，擦乾淨衣服如何擠掉水份，要洗好多次才慢慢掌握到技巧，一切都要靠時間和觀察去解決，她說這是生活技能也是生存智慧。

受傷後楊小芳一直停學，2003年13歲來港定居後重上特殊學校繼續學業，學習氛圍、同學老師友善，令她重拾上學的樂趣。「雖然同學各有身體上的傷殘，我的身體狀況算比不少人好，大家會用自己較強的方面互相幫助，例如我常常為玻璃骨、嚴重肌肉萎縮的同學拿書包、斟水；功課好同學會教我數學、電腦軟件應用，甚至課餘教大家打機。」

▲ 她說過「沒有身體，我的創造能力就沒有了意義」，2017的作品「Strangers in the garden」。（被訪者提供）

人要靠自己活過來

學校有不同的資源和機會讓她去試，她說讀特殊學校時，你不想做也要硬着頭皮嘗試，從中鍛練及學習不同技能。「也令我們較能在這個平等環境裏，自信地生活。」

生活本平淡如水，但楊小芳在中四時經歷了一段難熬日子，因家庭問題情緒受困、身體過度勞損、皮膚出現問題，所有難題一湧而至，頓感懷人生無意義，她問自己為何活到像一個機械人。「每一日有一個固定行程：何時做甚麼，日復日如此，連我最喜歡的跑步運動，也感覺不到樂趣，跌入了一個情緒黑洞。那時無人察覺我有異樣，但我心知有問題，在瀕臨崩潰前向學校社工求救，但對方回應竟十分冷淡，我突然醒覺：人生都是要靠自己！又這樣活了過來。」

4年完成純藝術課程

在特殊學校完成中六課程，楊小芳往藝術方面發展，報讀香港藝術學院皇家墨爾本理工大學的純藝術課程，面試時發生了一段小插曲。「面試後院長想收我，但他說學校沒太多額外資源予特殊學生，擔心收了我後相關的設備和配套未能配合。這方面我並不太在意，日常運作到便可以，毋須學校更改措施遷就。我一向抱持的信念是：是我適應環境，不是環境來適應我。」

但不是自己口裏說就可以，要消除對方的憂慮和相信也是不容易，楊小芳很理解院長的擔心。為解除校方疑慮，楊小芳由專業的物理治療師、職業治療師撰寫證明表示她身體能獨力應付，最終如願入讀藝術學校。她花了4年時間，修畢高級文憑及文學士學位，畢業後到現在，創作仍無休止。

▲ 楊小芳說：「常聽人說讀藝術無用，將來難找工作會『揸兜』，早期真的不敢想像會從事。」結果她一頭栽進去，至今仍創作不斷。這作品是2021年創作，名為「I’m fine」。（被訪者提供）

老師發掘畫畫天份

她的藝術天份並非自小培育，而是由自己慢慢摸索，有機會畫畫她就自然專心致志投入，老師見她喜歡，不時帶她去看不同展覽，有中有西，她對水墨畫情有獨鍾，當時香港的藝術不如現今的多姿采，她坦言頗感沉悶，卻在一次展覽上，認識了華裔畫家陳慧老師，問她是否很想畫畫。「我輕描淡寫說：『不是很想，有的話我會去做。』陳老師當時已移民加拿大，是次返港只是協助師姐搞展覽，她即晚致電邀請我幾天後到她家畫畫，於是由此開展畫畫之路。」

以身體為主題

事實上，讀藝術對她的挑戰更大，舉例她曾用再造紙創作一個作品，聽起來簡單，作品的外框需要親手製作，她要用腳操作鋸子，比起用手只是幾分鐘可鋸到一條木條，她卻花上半小時，最終都可完成，當技能得到「升呢」會感雀躍。她努力不懈突破限制，但楊小芳坦言如確實未能做到也不會勉強，例如明知難以拿起積梳鋸木，就會選擇其他可做到的工具和方法。

楊小芳現為全職藝術家，她創作多元，包括繪畫、陶瓷、錄像、聲音和裝置藝術，除了創作實體的藝術品，也是一位行為藝術家。表現形式大放異彩，細心留意她的藝術創作總是圍繞「身體」這個主題。「其實我沒發現自己一直以『身體』作為我的創作主軸，在藝術學校讀至第三年，有一個課題是回顧檢視自己過往的創作，赫然發現無論我嘗試用何種物料、不同方式，都是與身體有關，細細思索，創作是一個認識自我的過程。」

一些手腳截肢的人士，會產生幻肢的感覺，如感到失去肢體仍舊存在，甚至是肢截位置有痛楚的錯覺，打從截肢手術後，楊小芳沒試過有幻肢感。「我對痛感沒太大感覺，我不大怕痛，這也許是我想用身體作創作主題的原因。」

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EATON HK「舞動節 」

香港逸東酒店聯乘香港芭蕾舞團、NOWNESS Asia及不加鎖舞踊館，將在今個星期舉行為期5天的舞蹈、電影、音樂及文學交界的現場表演。「舞動節 2022: A Void」，邀請超過40位本地與來自世界各地的藝術家創作超過 20 場現場表演。當中包括行為藝術家楊小芳。

日期：9月21-25日

地點：Eaton HK內的不同地點

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記者：周美好