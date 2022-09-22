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【童你Chat】4歲兒展示自理力挑戰家務小達人　3孩全職媽媽著重培育責任感

育兒經 13:49 2022/09/22

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Yolanda及Micky育有3兒子，派出4歲半二仔接受家務小達人的挑戰。

湊仔比湊女更花心力？要湊3個囝囝會變成「七國咁亂」？身為全職媽媽的Yolanda「一打三」，3個小朋友皆是兒子，年齡由2歲至6歲左右，相信很多人都認為Yolanda湊仔一定很頭痛，事實並不然。3兄弟不會搗蛋翻轉間屋，媽媽直言由於多孩，更加要孩子學懂自理，否則她會忙上加忙。兒子盡量學識照顧自己之外，哥哥很愛護弟弟，在家中會幫忙做小家務。

年輕爸媽Micky跟Yolanda育有3兒子，組成熱鬧一家五口。（圖片︰Yolanda媽媽世界）

Yolanda跟丈夫Micky育有3兒，分別是快6歲的大仔Meyo、4歲半的二仔Kylan（又稱Kiki）及2歲細仔Daxon。主力是全職媽媽的Yolanda，也會兼職做模特兒及參與拍攝演出，她亦是親子Blogger，會拍片放在YouTube頻道《Yolanda媽媽世界》分享。

全職媽媽的Yolanda「一打三」享受湊仔樂。（圖片︰Yolanda媽媽世界）

全職媽媽「一打三」享受湊仔樂

3孩家庭在本港不常見，不過年輕爸媽Yolanda跟Micky喜歡小朋友，早有共識生3個。Yolanda「連中三」生3個兒子，不少人問她可有失望，她直言曾猜想第三胎可能是女兒，而結果是兒子，不過，她很享受照顧3兒子，開心他們是窩心小暖男。

別人常說生女就是爸爸的前世情人，3兒子就是我的小男友。

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小朋友年紀細，要照顧他們很忙，Yolanda選擇做位放任型媽媽，在設定適度的規矩下，不過度緊張，讓孩子成長之時，這亦會讓自己輕鬆一些。如採訪當天，見2歲細仔Daxon可以側身，雙手扶著欄杆自己行上家中的樓梯，下樓梯就由哥哥拖著慢慢一步一步來。而大仔Meyo自知是大哥哥，會很照顧弟弟們，包括主動執拾好玩具。

4歲半兒接受挑戰做家務

二仔Kiki剛升K2，自己穿衣服、扣鈕、著襪穿鞋出門也沒難道。他尤愛觀察大自然及接觸小動物。正好，爸爸Micky養了很多動物，包括陸龜、甲蟲、兔子等，Kiki享受在爸爸的從旁協助下餵飼寵物們。

Kiki跟爸爸學習餵飼寵物龜。（黃健輝攝）

TOPick記者設計5項挑戰，以一些家務為主，考驗小朋友的大小肌肉、手眼協調、自理力，任務包括照顧寵物、掃地、自己穿衣、晾毛巾及洗碗。是次派出了KiKi，爸媽對兒子大有信心，爸爸表示︰

他平時都有經驗，每晚我餵昆蟲時，他都會看著，我相信他已吸收了一些技巧。

媽媽大讚Kiki自理能力高，例如沖涼、刷牙、換衫真的做得好好。不過暫時沒有機會給他嘗試做太多家務，只曾嘗試洗碗。Kiki在家人的鼓勵加油下嘗試接過挑戰信，挑戰自己，而整體表現很好。

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小小家務達人

掃地任務方面，Kiki坐在地上用小掃帚掃起散亂的積木，積木部件太細小及多，Kiki有時出動小手去執。進一步，他拿起比自己高的除塵紙地拖，自己竟然懂趴下來掃梳化底，應該是模仿爸媽，認真叻仔。

我一直都掃唔到，不如瞓係度掃。好難呀真係，但可以吸塵，屋企會乾淨咗。

最新影片推介︰

到餵小動物方面，問Kiki如何去餵寵物龜，他興奮地解釋吃多些才長大，而且「玩」環節很重要，他刻意強調說了3次。

餵一些菜同草都可以食，要食好多嘢，快高長大。我會同tortoise玩玩玩。

另有些幼蟲，他指蟲肥是因為食很多很多，「我餵到佢好大」。

好高，但Kiki都成功晾起毛巾。（文子健攝）

勇於嘗試最重要

另一方面，Kiki自己穿衫很輕鬆，日常已習慣自己去完成，只是他不愛扣最高的衫鈕，似是覺得不舒服。洗碗方面，Kiki被洗潔精起泡泡吸引了，花多了時間處理泡泡，但木碗最後洗得很乾淨。

晾衣物可說是越級挑戰，因為要掛起一條比自己高的大毛巾，對小朋友來說很吃力，Kiki看過媽媽示範一次後，嘗試跟著做並成功掛起，雖然毛巾拖地及需要找媽媽協助，但最重要是過程中Kiki沒有放棄，他還跟媽媽說之後大隻些有力量會再幫手，整個挑戰過程展示勇於嘗試。

我晾得唔好玩，因為太攰了。我之後會幫媽咪手。

Yolanda跟Micky一家支持Kiki接受挑戰任務，展示自理力！（黃健輝攝）

Yolanda看見兒子的努力表現給予8分高分，小朋友總會有分心及玩的時候，不是真的很快捷妥當做到，但大讚Kiki肯去嘗試，這是很重要。

4歲半Kiki成功挑戰「家務小小達人」！以上任務考驗大小肌肉協調、聽指令、耐性多方面，每位孩子的發展進程不一樣，不一定要像Kiki去挑戰，爸媽可因應孩子的情況及興趣，引導他們去參與家務，並從中慢慢提升自理力。

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記者：顏紫燕

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