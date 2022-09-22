【冷知識】女兒維基百科上身解答難題　醫生媽媽︰幼稚園教科書需與時並進

▲ 點解「貓吃老鼠和魚」？幼稚園教科書要解釋清楚了。（iStock圖片）

親友聚會，有幾個讀幼稚園的孩子。阿姨講故事，說到牛馬吃草、貓吃老鼠，隨口問句︰「唔，為甚麼貓愛吃老鼠呢？」

我的十歲大女兒「秒答」︰「貓愛吃老鼠，是因為老鼠身上有一種叫『牛磺酸』的物質；倘若缺乏，貓就會患上夜盲症，影響黑暗中的視力。」她好像「維基百科」上身，繼續說明：「牛磺酸常見於肉類和海產。比較起其他哺乳類動物，如狗，貓的體內少了製造牛磺酸的酵素，所以牠必須從食物之中汲取。」

大人們沒期望過這種回答，聽得目瞪口呆。消化了好一會，才問︰「你怎知道？學校教的嗎？」

大女兒說︰「看書看到的。」她從小讀書很雜，是個「冷知識王」。

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我問︰「那麼，幼稚園書上常有『貓愛吃魚』的情節，是否為了補充牛磺酸？但又說『貓不會游泳』，究竟不會游泳的貓，怎樣去捕捉水裏的魚？還要是海魚呢！」

「首先，我不確定『貓吃魚』的目的，是否為了補充牛磺酸。」大女兒有科學精神，對不了解的事情總是用詞小心，不會一口咬定。「不過，有些貓其實是會游泳的；據說所有哺乳類動物都有游泳的能力。印度有一種漁貓，牠們的毛髮分層、爪上有蹼，有利於游泳及潛水，是捕魚高手。」

「真的真的，貓懂得游泳！」小女兒終於可以插嘴了，非常高興。「我在『抖音』上追看的貓咪影片，主人帶牠去游泳池，游得比小狗還要好呢！」

連不學無術、只會看影片的小女兒也懂得「貓會游泳」的事實，看來幼稚園教科書和兒童讀物也需要與時並進、做足資料搜查，解釋清楚為何「貓吃老鼠和魚」了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「貓吃老鼠」

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