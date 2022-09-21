【上訴得直】疏忽過馬路案訟費命令撤銷　上訴庭指裁判官及控辯雙方均未盡責

▲ 上訴庭就疏忽過路案訟費上訴頒下判詞，批評原審裁判官及控辯雙方未有盡責處理審訊。資料圖片

暫委特委裁判官何麗明於2018年以91天審理1宗行人疏忽過路案，最終裁定被告無罪，駁回被告訟費申請，並頒令兩名辯方律師須向控方支付共約62萬訟費，被告及兩律師均提出上訴。上訴庭今(21日)頒下書面判決指，原審裁判官未有盡責及恰當地管理案件，以達致公正及迅速作結，控辯雙方亦未有盡責協助法庭，基於原審裁判官就訟費命令判決或存偏見，故撤銷原有訟費命令。

上訴人分別為大律師梁耀祥，律師侯振輝及被控疏忽過路的尼泊爾籍女被告Thapa Kamala。案件於2018年1月至2020年10月，審訊共91天後，暫委特委裁判官何麗明就訟費作出頒令，指女被告案發時自招嫌疑，遂駁回訟費申請，控方則成功證明辯方導致審期延長，浪費法庭時間，遂頒令梁及侯分別須向控方支付約29萬及32萬元訟費。

上訴庭於判詞指，刑事審訊須由始至終於公平及有效情況下進行，法庭及與訟雙方均須肩負刑事公正之責任，缺一均令公眾對刑事公義系統失去信心。上訴庭指於審件開審之初，原審裁裁判官與梁不時展開對話，於審訊過程中發生不少爭執，內容時而幼稚，時而挖苦，很大程度阻礙審訊程序。上訴庭指，部份爭執內容更涉攻擊司法人員，上訴庭認為大律師公會應考慮就此嚴重紀律事宜作出調查。

上訴庭指本案原為簡單及直接的案件，應於2天完成審訊，最終卻審訊達91天，歷時2年。原審裁判官及兩名辯方律師相互充斥不敬及敵意，並不恰當地運用法庭時間及資源，為上訴庭聞所未聞。

上訴庭指於考慮整宗案件審訊過程後，認為原審裁判官沒有盡責及恰當地管理案件，以達致公正及迅速作結，而控辯雙方亦沒有盡責協助裁判官達致目標，上訴庭強調控方相對而言牽涉程度較少。上訴庭指原審裁判官於審訊中與兩名辯方律師之間的爭拗等事宜，明顯可見她於審訊作出多個決定時或存在偏見，故撤銷其作出之訟費命令。

上訴庭認為女被告因自招嫌疑，故裁定不應獲訟費。基於上訴庭認為原審裁判官及控辯雙方，均於某程度上須就浪費法庭時間及資源而負責，故不會只向辯方律師頒令向控方支付訟費。上訴庭並指示高院司法常務官，轉介大律師公會及律師會，就梁及侯之作為考慮應否採取紀律行動，上訴庭並不就上訴作任何訟費命令。

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記者：林育慧