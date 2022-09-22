【生計VS興趣】甲蟲發燒友苦尋職業路向　港大牙科畢業生決意轉投生態教育

▲ 大學畢業生Nick和Joseph是甲蟲愛好者，決定暫緩做牙醫和工程師，嘗試把興趣發展成事業。

做牙醫和發展生態事業之間，家長必定二話不說叫子女做牙醫，有港男卻選擇後者，全因出於對甲蟲的熱愛。香港甲蟲研究協會（簡稱甲蟲協會）創辦人Nick和Joseph於本地大學畢業，Nick更是港大牙科的畢業生，但兩人愈讀愈想離棄本科，轉投大自然懷抱。

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同班同學齊變甲蟲迷

Nick和Joseph當年一同就讀大埔直資學校羅定邦中學，中二至中六都是同班同學，成績不算標青，最愛一起打籃球、玩桌上遊戲和飼養小動物，尤其對飼養甲蟲感興趣。Nick憶述童年愛上甲蟲的經過，

8歲時，媽媽在泰國帶了兩隻甲蟲給我玩，自此就十分喜歡，會買書學習甲蟲知識，跟著去金魚街買了第一隻甲蟲來養，之後帶返學校玩，令到Joseph也成為甲蟲迷。

▲ Nick和Joseph是中學同班同學，更一同成為甲蟲發燒友。（湯致遠攝）

他們同時會養蝸牛、烏龜、倉鼠等，自言十分頑皮的他們，亦經常把寵物帶返學校，和其他同學交流。不過，兩人飼養甲蟲卻遭到家人反對，Nick需另覓地方飼養，現成為兩人珍藏甲蟲之所。Nick指甲蟲是相對易養的寵物，不必太勞心。

大部分甲蟲都沒攻擊性，也沒有味道，牠們主要吃沒有防腐和添加劑甲蟲啫喱，隔三日至一星期吃一次便可，不過甲蟲怕熱，在香港夏天高溫很易熱死，故飼養環境最少要開風扇，我就長開冷氣，保持在攝氏22度最適合。

▲ Nick是港大牙科的畢業生。（受訪者提供相片）

升大學後悔為生計選科

一直到考公開試，兩人仍堅持飼養甲蟲，最後成績尚可，足夠升讀大學。在大學選科時，兩人不得不考慮職業路向，聽從了長輩意見要「搵到食」，故分別選擇了牙醫及工程系，Nick坦言一切只為了生計。「當我看著大學有甚麼科目時，老實說沒有一個科目我是特別喜歡，所以我選擇了一科能完全應付生計的牙科，沒有想太多。」Joseph更明言，後悔當初沒有堅持為興趣選科。

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入大學後，兩人已發覺自己並不適合本科，但仍有認真讀書，為將來踏足社會增進知識。Nick在牙醫實習期間，更了解到箇中的壓力與風險，反思自己有否足夠心理準備去踏足高風險行業。

簡單如剝牙的風險也不低，所以有診所會收取6、7千元剝一隻牙。我不太想每天返工都要冒很大風險和高度集中做每一步，只要有些微差錯，就是醫療事故。

▲ Nick（左二）帶團出征龍蝦灣，實地考察大自然昆蟲生態。（受訪者提供相片）

畢業後把興趣變成事業

在實習的一年時間，Nick仍堅持放工後餵甲蟲，寧願犧牲娛樂時間，「當數量一多，餵甲蟲會變成一個相對枯燥的工作，所以要犧牲放假娛樂時間，今天餵蟲，不外出了。」Nick對那一方面較熱愛顯然易見，故Nick和Joseph畢業後，決定嘗試行另一條路，把興趣變成事業，「除非香港的自然教育真的未能發展下去，我才會考慮重投牙醫行業。」

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2019年，兩人成立本港首個以甲蟲為主題的社區組織「香港甲蟲研究協會」，旨在透過教育結合昆蟲知識，令到被視為冷門的興趣普及化。協會現時核心成員共有6人，會員人數至今逾2,000人，屬穩步發展。Joseph的家人見其工作認真，慢慢做出成績，也轉為支持他發展下去，對他養甲蟲開綠燈；而Nick仍在等待家人接受。

Joseph回想創立協會以來，都經歷過不少挑戰。「創會第一年遇上社會運動，之後就到疫情，令到許多工作坊和活動都要延期，至去年疫情緩和，協會才能急速發展，可以籌辦各類生態遊和相關課程。」

▲ 左起︰Nick、Bubu、Joseph是「香港甲蟲研究協會」的核心成員。（湯致遠攝）

與商場合辦昆蟲展推廣甲蟲

今年協會更聯乘將軍澳中心合辦昆蟲展，也是協會成立以來最大規模的展覽，成功吸引眾多小朋友認識甲蟲，繼而報名參加協會獨家創作的生態團「尋蟲記」。Joseph指展覽中的甲蟲全是來自世界各地，惟獨沒有擺放香港的原生甲蟲，例如香港姬兜，只要參加生態團就可到野外考察。

Joseph笑言，小朋友一見到本地甲蟲都相當興奮，包括看到泥中的幼蟲，提升了他們對香港甲蟲的認知，也認識到原來本港大自然都有很多漂亮的昆蟲，如螳螂等，「當他們對本地生態認識更多，就會釋除對昆蟲的誤解，不再害怕昆蟲，踢走『恐蟲症』。」

更多有關Nick和Joseph介紹甲蟲知識，詳見【上一集】專訪。

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記者︰林綺玲