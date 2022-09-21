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【中大藝墟】舞台背景板民主女神像被遮蓋　校方指圖案含政治元素亦不屬中大地標

社會 20:05 2022/09/21

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中大聯書院學生會平台小組一連3日舉辦「中大藝墟」活動。（中大Facebook）

中大聯書院學生會平台小組由今日（21日）起，一連3日舉辦「中大藝墟」活動。設於百萬大道的主舞台，背景板原印有民主女神像，但被黑色膠紙覆蓋。中大表示，標誌不屬於中大地標，亦含有政治元素，與該活動不相關，故要求主辦單位將該不合宜的標誌遮蓋。

「中大藝墟」活動以往由學生會舉辦，惟學生會去年10月解散。由8間書院學生會組成的聯書院學生會平台小組今年負責主辦藝墟，一眾學會可以進行宣傳及「招莊」，讓新生了解中大的學會文化。主辦方於百萬大道設置舞台，供不同學生團體及明星表演。舞台背景板上寫有「中大藝墟 CUHK ART FAIR」字樣，四角原本各有一個圖案，包括民主女神像。

中大聯書院學生會平台小組一連3日舉辦「中大藝墟」活動。（中大Facebook）

不過，中大校方今早要求將民主女神像遮蓋。校方表示，藝墟活動以多個大學地標為舞台的背景設計，惟其中一個標誌不屬於中大地標，亦含有政治元素，與該活動不相關，故要求主辦單位將該不合宜的標誌遮蓋。校方說，沒有參與藝墟的籌辦工作，又指大學校園是一個傳播知識、進行學術和研究的地方，應緊守政治中立的原則。

中大於去年12月移走放在大學站廣場的民主女神像，校方當時稱從未准許該雕像於校園展示，亦沒有任何組織為該雕像的維修及管理承擔責任，故將雕像移走。

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責任編輯：黃悅晴

 

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