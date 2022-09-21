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【新冠疫苗】54歲男子離世前2周曾打針　沒有臨床證據顯示由疫苗引起

社會 21:11 2022/09/21

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54歲男子離世前2周曾打針，沒有臨床證據顯示由疫苗引起

本港自2021年2月底開打新冠疫苗，截至9月18日，共約685萬名市民已接種最少一劑疫苗，而在過去一周衞生署共接獲19人接種新冠疫苗後異常事件報告，另有一名54歲男子離世前14日內曾打針。

衞生署指，截至9月18日的過去一星期，沒有接獲涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，亦沒有接獲涉及3歲以下兒童接種新冠疫苗後嚴重或非預期的異常事件報告。

另外，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名54歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結97宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘11宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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記者：鄧凱文

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