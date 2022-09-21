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【強制檢測】67幢住宅納強檢　將軍澳新寶城、峻瀅II、鰂魚涌康怡花園、紅磡海逸豪園上榜

社會 21:37 2022/09/21

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67幢住宅納強檢　鰂魚涌康怡花園、紅磡海逸豪園上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月15日至9月21日期間，曾身處67個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月22日或23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文

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