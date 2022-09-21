【強制檢測】67幢住宅納強檢 將軍澳新寶城、峻瀅II、鰂魚涌康怡花園、紅磡海逸豪園上榜
社會 21:37 2022/09/21
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月15日至9月21日期間，曾身處67個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月22日或23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 馬鞍山錦豐苑錦莉閣
- 屯門良景邨良賢樓
- 將軍澳富康花園9座
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 柴灣杏花邨35座
- 鴨脷洲利東邨東平樓
- 青衣長安邨安湄樓
- 觀塘安泰邨盛泰樓
- 藍田興田邨美田樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
- 天水圍天瑞二邨瑞林樓
- 將軍澳安寧花園2座
- 將軍澳英明苑明安閣
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 葵涌石籬二邨石歡樓
- 柴灣小西灣邨瑞富樓
- 牛池灣彩雲二邨啟輝樓
- 將軍澳寶盈花園5座
- 屯門悅湖山莊4座
- 香港仔嘉隆苑嘉傑閣
- 深井碧堤半島2座
- 東涌映灣園賞濤軒1座
- 粉嶺牽晴間1座
- 北角堡壘街33號永寶大廈
- 粉嶺皇后山邨皇溢樓
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 荃灣海濱花園海珠閣
- 屯門富泰邨賢泰樓
- 大圍美田邨美致樓
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 紅磡黃埔花園翠楊苑5座
- 荃灣海濱花園海濤閣
- 將軍澳峻瀅II第1座
- 將軍澳佳景路9號浩明苑
- 屯門友愛邨愛廉樓
- 深水埗海達邨海盛樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
- 將軍澳新寶城5座
- 紅磡海濱南岸3座
- 鰂魚涌逸樺園2座
- 沙田御龍山6座
- 元朗洪水橋尚城2座
- 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
- 屯門大興花園2期8座
- 天水圍天耀一邨耀康樓
- 荃灣海濱花園海葵閣
- 觀塘翠屏(北)邨翠榆樓
- 九龍城啟晴邨滿晴樓
- 屯門澤豐花園澤民樓
- 天水圍天富苑元富閣
- 東涌逸東一邨雍逸樓
- 藍田廣田邨廣靖樓
- 長沙灣元州邨元慧樓
- 屯門大興花園2期9座
- 紅磡海逸豪園19座
- 鰂魚涌康怡花園H1座
- 筲箕灣愛蝶灣3座
- 石硤尾白田邨健田樓
- 大埔富亨邨亨耀樓
- 屯門蝴蝶邨蝶聚樓
- 馬鞍山恆安邨恆海樓
- 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓
- 將軍澳健明邨健華樓
- 柴灣環翠邨福翠樓
- 柴灣環翠邨喜翠樓
- 柴灣環翠邨利翠樓
- 油塘油麗邨頤麗樓
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記者：鄧凱文