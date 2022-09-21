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【新冠肺炎】港府專家顧問劉宇隆確診　認為已打4針科興有助防重症

社會 21:54 2022/09/21

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港府專家劉宇隆確診，正在家隔離

本港疫情似有回落，惟再有港府專家中招！繼港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇於2周前確診後，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今（21日）亦向TOPick證實其在3日前確診，正在家隔離，有輕微病徵，主要感到疲倦，另有痰及少許喉嚨痛，他又指自己已打4針科興，認為有效防重症（Very good protection against severe disease）。

港府昨日指已收到復必泰幼童版疫苗的認可申請，委員會成員之一、劉宇隆今於電台節目上指，委員會上月開會已認同科興及復必泰疫苗均可供低至6個月的嬰幼童接種，形容委員會只是要在法定框架下再確認，相信可盡快完成程序；估計嬰幼童版復必泰下月有望供港，期望年底前可將3歲以下接種率推高至5成以上。

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記者：鄧凱文

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