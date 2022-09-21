【陳奕迅演唱會】陳奕迅去年受新疆棉風波困擾　事隔一年今年生日始「上水」

▲ 陳奕迅去年受新疆棉風波困擾，事隔一年今年生日始「上水」。（資料圖片）

闊別9年，香港男歌手陳奕迅12月重臨紅館，今日主辦方公開Eason個唱詳情，《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》今次舉行18場跨年演唱會（詳情即看【下一頁】）。

去年3月中國爆出新疆棉爭議，眾多國際品牌因中國強迫維吾爾人勞動拒用新疆棉花，在中國引發抵制浪潮，當地大批藝人與爭議品牌切割。其中，陳奕迅亦被捲入新疆棉風波，與代言了10年的運動品牌割席，支持新疆棉，以表愛國心，當時陳奕迅還是該品牌的全球代言人，有指他因此要賠至少6,000萬違約賠償金。

爭議過後，陳奕迅刪除Instagram上大量貼文，只剩下曾比特單曲《我不如》的宣傳照、錄音咪的照片以及紀錄片《好好拍電影》帖文，當時被網友解讀為：「我不如專心好好拍電影、唱歌。」，其後亦將這3個帖文刪除。

直至今年7月27日陳奕迅48歲生日，終於「上水」，在Instagram上載1張頭上戴著一頂白色毛帽、露出半張臉的照片，並表示「THANK YOU for all your love and support.（多謝大家的愛與支持）」。

▲ （陳奕迅Instagram）

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記者：李榮忠