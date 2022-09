【陳奕迅演唱會】陳奕迅去年受新疆棉風波困擾　事隔一年今年生日始「上水」

▲ 陳奕迅去年受新疆棉風波困擾,事隔一年今年生日始「上水」。(資料圖片)

闊別9年,香港男歌手陳奕迅12月重臨紅館,今日主辦方公開Eason個唱詳情,《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》今次舉行18場跨年演唱會(詳情即看【下一頁】)。

去年3月中國爆出新疆棉爭議,眾多國際品牌因中國強迫維吾爾人勞動拒用新疆棉花,在中國引發抵制浪潮,當地大批藝人與爭議品牌切割。其中,陳奕迅亦被捲入新疆棉風波,與代言了10年的運動品牌割席,支持新疆棉,以表愛國心,當時陳奕迅還是該品牌的全球代言人,有指他因此要賠至少6,000萬違約賠償金。

爭議過後,陳奕迅刪除Instagram上大量貼文,只剩下曾比特單曲《我不如》的宣傳照、錄音咪的照片以及紀錄片《好好拍電影》帖文,當時被網友解讀為:「我不如專心好好拍電影、唱歌。」,其後亦將這3個帖文刪除。

直至今年7月27日陳奕迅48歲生日,終於「上水」,在Instagram上載1張頭上戴著一頂白色毛帽、露出半張臉的照片,並表示「THANK YOU for all your love and support.(多謝大家的愛與支持)」。

