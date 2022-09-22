【小心UV】本港今日最高紫外線指數達9　強度甚高日間乾燥要注意防曬【附防曬措施】

▲ 本港今日吹清勁偏東風，紫外線指數強度甚高要注意防曬。（資料圖片）

天文台預料本港今日（22日）天色良好，受季候風補充影響，吹和緩偏東風，初時風勢清勁。今日氣溫介乎27至31度，日間部分時間有陽光及乾燥。要注意的是，天文台預測今日的最高紫外線(UV)指數大約是9，強度甚高，市民要注意防曬。

紫外線指數是量度太陽紫外線對人類皮膚可能造成的傷害。紫外線指數越高，令皮膚及眼睛受傷的機會越高，造成傷害所需的時間也越短。過量的紫外線會曬傷皮膚及導致皮膚老化，催生皺紋，同時亦會增加患上皮膚癌和白內障的風險。在香港的夏季，紫外線指數通常在陽光充沛的日子可上升至超過10。

天文台提醒市民要減低紫外線對身體所造成的傷害，最重要是減少陽光直接照射皮膚或眼睛。在紫外線指數偏高(6或以上)的日子，避免長時間在戶外逗留。如須待在陽光下，應採取以下的防曬措施：

盡量避免於中午時分在陽光下曝曬；

如身在戶外，請留在有遮蔭的地方；

建議防曬措施包括，塗上可阻隔紫外線A及紫外線B的防曬液(SPF15及PA+或以上)；

穿長袖而寬鬆的衣物、戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡。

由於兒童比成年人更容易受紫外線傷害，因此需要多加保護。要與孩子在陽光下嬉戲玩樂，家長應牢記以下貼士：

鼓勵兒童在可遮蔭的地方玩耍。

確保兒童到戶外時穿著合適衣物（例如帽子及太陽眼鏡）。

為兒童塗上大量防曬液，並特別留意最外露的部位（例如面部、頸部、肩膀、背部、膝蓋及腳面）。

天文台表示，現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，天色大致良好。受季候風補充影響，周末期間沿岸地區風勢頗大，預料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海中至北部帶來不穩定天氣。

天文台展望，隨後兩三日部分時間有陽光，周末期間風勢頗大，而下周初有幾陣驟雨。

至於位於硫黃島附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，預料向西北移動，時速約25公里，大致移向日本以南海域。

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記者：李榮忠