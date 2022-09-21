《燈火闌珊》成唯一入圍東京電影節港片　張艾嘉蔡思韵演霓虹燈下故事

▲ 張艾嘉不計酬勞參與演出。

《哪一天我們會飛》及《狂舞派3》陳心遙監製、ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》，入圍第35屆東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。

《燈火闌珊》由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演，故事講述驀然喪偶的美香（張艾嘉飾演）為完成亡夫的遺願，再造一塊他生前戀戀不捨的霓虹招牌，重拾昔日璀璨但遺憾的回憶。

▲ 《燈火闌珊》

身為女主角的張艾嘉，這次不計酬勞參與演出，對於《燈火闌珊》能夠入圍東京國際電影節，感到十分興奮，不過她卻謙虛道：「霓虹燈招牌的璀璨曾經是香港最迷人而難忘的情懷；如今却逐漸消失。《燈火闌珊》讓它再次成為主角，我們這些演員陪襯著它，用一個失去愛人的故事來懷念它。」

曾在電視劇《教束》中飾演莊子一角的周漢寧表示：「非常感恩有機會參與《燈火闌珊》的演出！電影攝於三年前，是我踏足大銀幕首部參演的電影，更難得有機會跟張姐對戲和相處，向她取經及學習。很榮幸電影能夠在東京國際電影節放映，希望透過電影的魅力，讓更多人感受到香港獨特的文化和面貌。」

▲ 香港美麗的霓虹風景與情懷。

監製陳心遙說：「可以再一次藉『電影』向海外介紹香港文化，一直是努力實踐的理想，我衷心慶幸。滿街霓虹曾經是香港閃耀的標記；希望屆時觀眾透過重溫東方之珠的燈火，既懷緬過去，同時關注將來。」至於屆時有多少位團隊成員出席世界首映，陳心遙表示要視乎抵港人士檢疫措施，才會有定案。

導演曾憲寧自編自導的首部短片《無性界之婚》(2011)曾入圍康城影展短片角單元，是影展常客，今次憑《燈火闌珊》已先後獲得「首部劇情電影計劃」專業組奬項，以及入圍第19屆香港亞洲電影投資會WIP劇情片大獎「HAF邁向康城」項目。

現在入圍第35屆東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元，再下一城，導演說：「《燈火闌珊》入圍東京電影節對我而言固然是很大的鼓勵，而在疫情下又有另一層意義，在來港有點不便的情況下，希望《燈火䦨珊》讓亞洲及國際觀眾記起香港美麗的霓虹風景與情懷。」製作團隊亦期待透過不同影展將電影內的香港情懷呈現於大銀幕之上。

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