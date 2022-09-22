【MIRROR演唱會】舞者與Mo家人見面互相擁抱支持　So Ching暴瘦精神崩壞感心痛

▲ 參與MIRROR演唱會的舞者與阿Mo家人及So Ching見面，互相扶持。

MIRROR演唱會發生意外近2個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍留醫，其一舉一動備受關注。日前阿Mo父親李盛林牧師 在代禱信表示，兒子已轉到腦神經外科病房，家人每次探望離開都擁抱對方。

李牧師又指早前與其他跟啟言同行的舞者們會面，大家相擁支持鼓勵，更了解演唱會發生事故的相關事宜。原來當晚除了MIRROR演唱會的舞者們現身外，SoChing 亦有出現，其中有不少舞者在網上上載當晚照片，更指目睹So Ching暴瘦到皮包骨，令人心痛。而So Ching亦有轉發相片留言：「We miss you all ，原來只過了55天。」

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各位舞者盡訴心聲

舞者Terry指因疫情關係仍不能親身到醫院見Mo一面：「見到Mo家人，知道更多Mo的狀況，令人沉重非常，心痛至極，見到so ching，瘦至皮包骨，疲態盡現，亦都心感無力。那一刻，我們能做的只係給予擁抱和表達支持，因為我哋冇人能感受他們的感受，面對的處境，尤其仍在病床上身心都爭扎的Mo，對於一切的困難都係不能夠想像的，也希望大家可以繼續給予他們最大支持。」

舞者Mannsze稱：「當晚望住Mo家人和SoChing，感覺到佢哋非常疲倦崩壞嘅精神狀態，但仍然繼續用和平堅強嘅雙眼堅持住，好心酸，但我們在一起。」

舞者家琪指聽著李牧師交代Mo的狀況、大家再講述一次演唱會發生的所有事情，腦海又再閃現許多畫面：「上台前我們在台下說的每一句、事發當刻、事發後長走廊災難式的混亂畫面、各人如何哭得聲嘶力竭等，每一個片段仍然深深刻在我腦海中，歷歷在目。我們能夠做的，只是用自己僅餘的氣力互相擁抱扶持及鼓勵…各種想像、各種擔憂，如果祢聽到我們的禱告，求求祢一定要給予Mo力量，他每天都在打仗 。」

舞者Augus一直都很擔心SoChing的情況：「事發後第一次與mo的家人及soching見面。自從演唱會第一天完結在後台和soching見面後，事隔大約一個多月才能見面和交談，期間真的非常擔心她，看着她神情低落只感到哽咽難言，知道她原來都在擔心我們令我更痛心，唯有可以做的只有互相擁抱，給予大家力量。」

他又指，當天李牧師和家人交代Mo的情況和整個災難的詳細經過時：「感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動，除了哭和互相扶持，我們做不了什麼，非常無助。最後大家一起為Mo去禱告，其實我們最希望的只有Mo能完全康復，一起繼續走下去！辛苦了soching和Mo的家人，大家都會支撐着你們的。Mo大家都很想念你。」

舞者Beeplok表示：「直至上一個星期前夜晚都會夢到你而喊醒，相信無論係你自己、屋企人定So Ching都一定比我難過難受1千萬倍，我去到今日都仍然無力感好重，做任何事都提唔起勁，莫講話係你哋，SoChing ah Mo你哋一定要加油撐住。好抱歉當日唔能夠出席見面，知道大家去見返大家嘅感受同做出呢一步都需要一定嘅勇氣，希望盡快會有一個確實嘅交代畀到大家每一位。」

▲ （IG圖片）

陪伴Mo到醫院的戰友立賢

另外，當日有份護送Mo到醫院的戰友立賢亦在社交平台出post抒發情感，他說：「還清楚記得當晚意外發生後，我在舞台上等待著急救員把Mo移動到擔架上，手中緊握著他的電話和身分證。替他登記資料時，手卻抖得甚至要用左手握緊右手手腕，生怕會把他的東西弄丟。」

隨後我在車上著急地向Mo大叫：「我喺到呀！Mo！我係立賢呀！我陪緊你呀！好快到架喇唔使擔心！」我看到Mo微弱的眼神眨動了一下：「以我們多年的默契，我知道你聽到了，我便繼續不停地聯絡你所有的親屬，打給你哥哥、大嫂、So Ching⋯甚至在目送你被推入手術室的那刻，我還在打電話。但倘若當時的我知道那將是我未來數個月內最後一次見到你，我便該暫時放下電話的。

我一直都沒有辦法得知Mo的實際情況，直到這一天我與Mo的家人見面。Mo的家人憔悴的眼神訴說著他們內心的悲痛，李牧師帶領我們握手禱告時，站在他身旁的我感受到他老人家心情悲痛得身體不住顫抖，那般淒涼的景象絕非任何具有惻隱之心的人所能承受。」

禱告結束後，李牧師握著我的手說：「你就係立賢，係咪呀？」我點頭示意，李牧師握著我的手便更用力，在我耳邊說：「多謝你陪啟言去醫院，謝謝你。」我從來沒想像過原來聽到一句如此簡單的道謝，是可以令我的心像被搗爛一樣疼痛的。我痛恨自己，為何我如此無能？為何我不能為我這位好友做更多更多？啟言每天承受的痛苦絕非常人能想像，他只是個熱愛跳舞的男孩子，他天生屬於舞台。他的花樣年華，絕不應該在病床上渡過。

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綵排時受傷的舞者Zisac

至於在MIRROR演唱會綵排時受傷的舞者Zisac，他亦在IG寫下兩個月來的感受，開首他以重傷後的Mo，每日躺在病床望着天花板的時間︰「55days x 24hrs = 1320hrs」

Zisac︰「呢個擁抱對於我嚟講有極巨大意義，唔係我帶比牧師一份關心或者安慰，係調返轉一個爸爸對我嘅支持，而且呢一位爸爸嘅兒子仲要係病房嘅時候，佢畀咗一道咁強大嘅力量我，我去見佢之前，我以為自己已經準備好為佢地一家人提供一份支持，即使係幾渺小嘅力量都好。

但當我見到佢地，我就知道，我未，我身體嘅痛楚會慢慢消失，但係我個心仲係好痛。我同佢嘅兒子唔算認識咗一段好長嘅時間，合作嘅次數亦都唔多，但一個團體，我親眼目睹成員受到咁災難性既傷害，作為一個人可以唔心痛咩！多謝牧師係自己情況咁差嘅時間都帶比我安慰，多謝牧師，啟言爸爸。」

會面當日，Zisac看着消瘦不少的 SoChing︰「我知道呢個小女孩好耐，談唔上叫認識，我見到呢個女仔係一段咁短嘅時間被迫成長變成一個堅強嘅大人，多謝你嗰日嘅鼓勵，希望你能夠好好過生活。多謝So Ching。」

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