【檢疫關卡】馬時亨：放寬0+7檢疫不能吸引旅客　機場人手處理不到十萬人核酸檢測

▲ (馮漢柱攝)

香港近年一直緊隨內地清零防疫政策，不少社會聲音倡議取消檢疫限制，當局仍未有定案。商務及經濟發展局前局長馬時亨今日（21日）表示，本港種種檢疫關卡會令旅客卻步，即使檢疫縮減至「0+7」安排，作用亦不大。



馬時亨接受電台訪問時指，早前周遊五國發現不少地方已經將新冠病毒視為流感般的風土病，在當地機場免稅店很興旺，但本港機場水靜鵝飛，名店不開，首站先去泰國，當地是少人的，但去到歐洲後有不少人都沒有戴口罩，回到香港見到所有職員穿保護衣，感覺是不良好。

明白政府要平衡，若躺平又不可以，與內地通關更加難，本港機場時最高逢曾達23萬人，平均都有十幾萬人，現時有5千至7千人還可以處理核酸，但如放寬後再有十多萬人抵港是處理不到大量核酸

由於要滿足回港登機前48小時核酸檢測陰性的要求。他表示，不少航空公司已削減香港的航班，要到曼谷花上1000多港元做核酸，航班如果延誤或不承認核酸結果，回港後又要再做檢測，非常複雜，認為當局需要檢討核酸檢測政策，本港太多關卡令旅客卻步，即使檢疫安排放寬至「0+7」，作用也不大。

他又稱，今屆政府已比上屆政府進取，但社會聲音愈來愈大，因為香港的檢疫政策已實施太長時間，擔心新加坡進取態度影響香港金融中心地位，需要盡快檢視檢疫政策。

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記者：余思嵐