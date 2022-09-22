Omicron BA.5變種病毒防不勝防？ 有甚麼防疫產品96%用家都一致讚好？

疫情爆發至今，新冠病毒不斷變種，最新有令本港確診數字飆升的Omicron亞型變異株BA.4及BA.5，一隻比一隻傳染性強，而BA.5更有引發二次感染的機會。面對防不勝防的變種病毒，大家除了努力做好清潔和消毒外，家裏一定要常備多功能的成藥，一顆含有撲熱息痛成分，能退燒及止痛，更加入特效成分，可以止咳化啖，收鼻水。近日更有調查發現96%用家認同感染後靠「它」，能有助紓緩確診引起的不適*。

BA.5傳染性高 近9成患者出現乾咳、喉嚨痛



根據本港最新一項問卷調查^所得，大部分受訪者在感染新冠病毒時，有出現以下症狀：

1. 喉嚨痛（97.3%）

2. 乾咳（88.5%）

3. 發燒（84.5%）

4. 疲倦（74.8%）

5. 流鼻水（64.3%）



^Aristo非處方藥品問卷調查 2022



一般的止痛藥未必完全緩解這些症狀，所以家中需常備多功能的藥片，例如幸福醫藥的特強幸福傷風咳素，集多功能於一身，小小一顆就能紓緩各種輕症，無須依靠多種不同藥物來紓緩不適。



96%用家親證認同服用後有助紓緩各種不適

該項問卷調查亦有提到，當中有96%受訪者認同特強幸福傷風咳素有效紓緩感染後引起的症狀。特強幸福傷風咳素有如此大的成效，除了當中含有助止痛退燒的撲熱息痛成分外，還有含馬來酸氯苯那敏(Chlorpheniramine)，有效迅速收鼻水及防止因鼻水倒流而引起的咳嗽，同時有止咳化啖、通鼻塞，紓緩頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛等功效，加上不含亞士匹靈，甚少引致腸胃不適。

▲ 特強幸福傷風咳素有8片裝、24片裝和36片裝選擇，適合不同家庭需要。

提提大家，成藥只適用於治療輕微症狀，如出現嚴重不適應立即求診。



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*Disclaimer: “不適” 症狀包括：咳嗽，發燒，鼻水，喉嚨痛，鼻塞，痛症



（特約）