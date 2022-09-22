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【功課壓力】12歲仔不肯做功課被淋汽油點火　躁父假裝威嚇變真燒死

育兒經 10:29 2022/09/22

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一名12歲男童不肯做功課，被爸爸淋汽油點火致死。

不少家庭因子女的功課問題而影響親子關係，有爸媽為教功課而動氣，甚至向孩子動粗。巴基斯坦的小朋友也有功課壓力，當地一名12歲男童不肯做功課，其父怒極向他淋汽油點火，原本只是假裝一下來威嚇他，可是最終竟將兒子燒死。

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誤燃後火勢一發不可收拾

據英國《每日郵報》報道，事發於9月14日在巴基斯坦城市奧蘭吉鎮，12歲的男童Shaheer Khan不願做功課，行為令爸爸Nazir感到非常不滿。Nazir將汽油倒在兒子身上，並點燃了一根火柴，試圖嚇唬兒子完成功課，可是火焰點燃了汽油，兒子隨即著火，情況一發不可收拾。

當時Shaheer的媽媽Shazia聽到兒子瘋狂的尖叫聲後，立刻衝進房間。她與丈夫把毯子和衣服扔在著火的兒子身上，試圖撲滅他身上的火焰，不過無論他們如何努力也不足以拯救他。Shaheer被送往醫院搶救，但兩天後傷重不治。

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9月16日，Shazia收到兒子去世的消息後，花了兩天時間來哀悼兒子，然後選擇大義滅親，向丈夫提出訴訟。警方其後將Nazir拘捕了，他被拘留至9月24日出席法庭聆訊。

兒子不做功課只顧玩

當地警官Salim Khan向傳媒稱，事發當日Shaheer堅持要出去放風箏，而不是做功課時，此舉激怒了Nazir。其後Nazir要求兒子回答一系列關於功課上的問題，兒子的答案令他不滿意，因而在盛怒下將高度易燃的汽油倒在兒子身上，並點燃一根火柴試圖嚇唬他。

Nazir已承認了自己的罪行，他堅稱從沒有殺害兒子的意圖，當時原本只想威嚇兒子，萬萬沒想到誤燃後火勢一發不可收拾。他對自己的行為感到後悔，更因失去兒子而悲痛。

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責任編輯︰王明芳

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