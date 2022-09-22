【新冠疫苗】當局今月底增設4個新冠疫苗接種站 明日起可預約科興疫苗
社會 10:22 2022/09/22
政府今日（22日）公布，將於9月30日增設4個新冠疫苗接種站，包括荔枝角公園社區疫苗接種站、同日會關閉三個社區疫苗接種中心。
設4個新冠疫苗接種站
- 增設「荔枝角公園社區疫苗接種站」為六個月或以上人士提供科興疫苗接種服務。接種站位於荔枝角公園游泳池對開空地，由九月三十日起每日上午九時至下午六時提供服務。網上預約由明日（九月二十三日）上午九時開始，而六十歲或以上人士可以即場領取「即日籌」接種疫苗。
- 增設3個「私家診所新冠疫苗接種站」，由9月30日起提供科興（6個月或以上人士）和復必泰（12歲或以上人士）疫苗接種服務，同樣由明日上午9時起接受網上預約。60歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」 接種疫苗，分別是屯門置樂花園（心醫館）、鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓（莊雲葉醫生醫務所）及中環雪廠街16號西洋會所大廈（海灣醫療）
關閉三個社區疫苗接種中心
位於中山紀念公園體育館、禮頓中心和香港紗廠的社區疫苗接種中心將提供服務至9月30日中午關閉。
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責任編輯：余思嵐