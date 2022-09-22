【上訴候判】藝人楊明不小心駕駛判囚18天提上訴　高院押後冬至日判決楊明准10萬保釋

▲ 楊明與女友莊思明離開高等法院。（林育慧攝）

藝人楊明於2020年駕於山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天，准保釋候上訴，上訴聆訊今（22日）於高等法院進行。楊明由女友莊思明陪同下，乘私家車到達高等法院應訊。法官聽取雙方陳詞後，押後至12月22日冬至當天判決，楊明准以10萬元保釋，不得離港，其間不得駕駛。

上訴人林明樂，為楊明原名（39歲），早前承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，控罪指他於2020年8月7日在半山馬己仙峽道（西行）不小心駕駛私家車，而私家車窗門被增補，以減低透光能力；楊於2021年11月被判監18天，停牌2年，就車窗玻璃光度不足罪則被罰款2,000元，准保釋候上訴。

法官於庭上先觀看上訴人的行車紀錄儀片段後，提及上訴人明最初認罪，後來改為不認罪，再改為認罪。控方指上訴人於裁判法院獲准推翻認罪答辯後，控方遂提出覆核，其後才得知道上訴人改為認罪。

法官指不論是新舊法律團隊作出的任何指示，上訴人由認罪改為不認罪，再改為認罪，均由上訴人自己決定，他必須接受其決定認罪所帶來之後果，法官明言須討論的證據鐵證如山，而上訴人答辯的轉變應反映於判刑上。法官續指對於裁判官給予之減刑幅度有商榷餘地，法庭亦需考慮裁判官的減刑幅度。

上訴一方指，裁判官就控方提出之案情及片段後，判上訴人入獄18天，緩刑2年，應考慮整體判刑是否過重。上訴一方指，控方並沒有決定酒後駕駛控罪作檢控，只以不小心駕駛罪檢控，並非涉及受酒精影響下之相關控罪。

法官則指上訴人被裁定無罪的是涉及未能提供呼氣測試，並非涉及曾飲酒或受酒精影響，認為是兩個不同情況。

上訴一方認為法庭應考慮有否犯案意圖及法庭所看見的證據，裁判官應用的事實基礎為，上訴人嚴重受酒精影響下犯案，而控方案情撮要是上訴人越過雙白線，然後撞向石壆，並沒有任何關於嚴重酒精影響的指控。法官則認為自知飲酒駕駛，都屬不小心駕駛，為何法庭不能考慮。

上訴一方續指，上訴人雖然於2005年曾有酒駕紀錄，惟當時只有20多歲，代表律師指「人誰無過」，法庭於平衡所有因素後，應考慮作寬大處理。代表律師指法庭應考慮裁判官有否超越界線，整體而言判刑是否過重。

控方回應指，根據本案環境證據上訴人案發時屬醉駕，並曾作招認。控方指若被告人因飲酒而干犯不小心駕駛或危駕時，導致自制能力差，可成為加刑因素。

控方指本案發生於夜深，正如裁判官所形容如無人駕駛，車輛於四野無人的地方自己逆線行駛，致駛過車輛須慢駛，最終撞致石壆嚴重損毀。裁判官以30天作判刑起點，為最高刑罰六分一，並不屬量刑過重，控方強調這類罪行須予以阻嚇性刑罰。

法官聽取陳詞後，表示需時考慮，押後至12月22日作出判決，上訴人續准保釋，惟由現金3萬元加至10萬元，不得離港，須到警署報到，其間不得駕駛。

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記者：林育慧