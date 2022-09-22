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【幼童打針】兒童打3針科興或幼童版復必泰疫苗安全有效　劉宇隆：不建議幼童「溝針」

社會 10:31 2022/09/22

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(資料圖片)

政府表示，一直與相關藥廠積極商討洽購復必泰疫苗的幼童配方，商討進度良好，並已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗認可申請。有關申請將會交由顧問專家委員會審核及向局長提交意見。 政府專家顧問劉宇隆今日 （22日）表示，6個月至5歲以下幼童可選擇接種三針科興或幼童版復必泰，強調疫苗安全有效，但不建議幼童「溝針」。

劉宇隆接受電台訪問時指，不建議幼童「溝針」，要尊重藥廠數據，強調接種科興或復必泰，對防範重症死亡是完全無分別。

保護重症、死亡完全沒有分別，因為一開始大家都有個迷思，很執著於中和抗體，以為可以切斷感染，根本切斷不到，當然如果在實驗室裏去量度中和抗體，確實溝針會高點，但又如何呢？到最後如何接種3針、4針，如何溝針都會確診。

他呼籲市民冬天要繼續戴口罩，指不少兒童在過去兩三年，未曾感染過流感、腺病毒等，不希望一次過「還債」。
 

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責任編輯：余思嵐

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