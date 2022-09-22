【綠葉王】吳博君患凍人症病情轉差　太太每天貼身照顧感乏力情緒崩潰

▲ 前TVB綠葉王吳博君的太太情緒出現間歇性崩潰。

66歲的前TVB綠葉王吳博君自2018年起患上漸凍人症（運動神經細胞疾病），一直以來由患有先天性小兒麻痺症的太太照顧，吳太前日（9月20日）出席關注殘疾人士照顧者平台對施政報告意見調查發布會，並建議政府給予患者家屬更多援助。

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太太全力照顧

吳博君因患上漸凍人症以致身體機能逐步下降，目前暫未有藥物可完全根治其病情。本來，吳博君於婚後一直擔當照顧太太的角色，不過自從他患病後，便改由太太辭職照顧他。

然而，現時61歲的吳太患有青白眼、白內障、嚴重近視和老花，加上半邊身乏力，令她照顧丈夫時加倍吃力及困難。

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病情轉差

由於吳博君近年的病情轉差，每天有7成時間需要躺臥病床上，並由太太每天扶他到梳化上伸展肌肉6至7次，不過吳太實在無法獨力照顧丈夫，因而於3年前請了外傭減輕壓力。

外傭輔助吳太八至九成的照顧工作，但因家中的廁所太小，因此吳太必須親自幫助丈夫洗澡，而每天凌晨時亦必須分兩次起床助丈夫反身。

間歇性崩潰

吳太透露現時有一半開支依靠積蓄補貼，她很擔心有天會耗盡所有，因此情緒間歇性崩潰，需要定期看精神科覆診服藥。

吳太說：「其實丈夫脾氣已經控制得好好，但當你睇到身邊人身體愈來愈差，你又無能力改變，每個月要補貼萬幾蚊，唔敢諗幾時會無晒啲錢，試過個人崩潰到撼頭埋牆，如果冇姐姐嘅話，我諗會攬住佢一齊死！」