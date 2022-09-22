【香港電影】監警會委員把性暴歸究影視作品　馮德倫反問：有電影之前世界沒虐兒？

在本周二（20日）的監警會會議上，余黎青萍在會上關注虐兒及性暴力事件，但將問題「歸究」電視電影的色情及暴力畫面氾濫，更點名TVB電視製作的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」，「對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

TVB於昨日（9月21日）發聲明表示強烈譴責，並保留法律追究權利。

【香港小姐】監警會委員把性暴「歸究」港姐泳裝 TVB強烈譴責：保留法律追究權利

事件掀起網上討論，身為電影導演兼演員的馮德倫（Stephen），在社交平台上發表對監警會委員言論的看法，Stephen寫道：「有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？」

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馮德倫發表看法

昨日，Stephen於個人IＧ上載一張韓國電影《無聲吶喊》的照片，再表達自己不滿監警會委員把性暴「歸究」影視作品：

虐兒問題嚴重當然要重視，保護兒童是必要。把責任推到香港影視，請拿出證據，有統計嗎？不會是社會壓力，貧窮問題… 嗎？ 電影暴力氾濫？香港電影何來的氾濫？一年不到幾十部。有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？ 電影從來都反映社會問題，好的電影還會帶出阻嚇作用。有看過無聲吶喊, PLATOON 嗎？香港影視行業已經非常難做，還在落井下石，要擦存在感麻煩去其他地方

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網民：講得好呀

在Stephen發文後，有網民讚他「講得好呀」，也有網民以其他電影作例子，網民留言：「點樣isolate 到電影同社會問題嘅關係」、「港電影好無辜…. 係唔係都賴落電影頭上」、「今次真係老馮有火」、「想起《三五成群》這部電影」、「香港人請不要冷漠，多點關懷身邊人事物，多點愛」。

電影《無聲吶喊》

Stephen所提到的《無聲吶喊》，是2011年上映的韓國電影。電影改編自同名小說，小說則取材於發生在光州。

劇情講述美術教師姜仁浩（孔劉飾）到聾啞學校就任，發現學生們長期暗中忍受教師和行政人員的性侵害和暴力虐待，於是決定為孩子伸張正義，揭露學校犯下的罪行。

《無聲吶喊》的賣座，令外界關注光州仁和聾啞學校的性侵犯及暴力對待，亦促使警方成立專責小組，重新調查案件。案中其中一名63的教職員曾在2006年二審中被判緩刑獲釋，再於2012年7月被改判入獄12年。