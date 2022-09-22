【廉政狙擊】視后胡定欣加盟邵氏首部作品將推出　宣傳海報曝光定欣離奇消失

▲ 定欣離奇消失。

視后胡定欣於2020年宣布離巢TVB，感謝18年來公司的照顧和給予的機會，及後她宣布加盟邵氏，並指來年的日子以另一個模式為觀眾帶來更多作品，繼續多多指教。

定欣加盟邵氏後的首部作品，便是《廉政狙擊·黑幕》，而此部集劇集雲集實力派之人，包括王浩信、黃宗澤、吳卓羲及黃智雯等人，故事講述五位主角兒時因意外失散，長大後在執行任務期間重遇。身份懸殊的各人在懷緬過去時，亦秉持公義執行職務，並在友誼與公義之間掙扎。

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在新劇海報離奇消失

定欣曾受訪時指在劇中演黃宗澤家姐，還有方力申演她繼子，角色背景十分複雜，加上角色有很大突破，而向來對自己表現甚高要求的她，看完劇本之後更睡不了，足見她對作品的重視程度。

日前內地串流平台優酷甫出多張邵氏以及TVB新劇海報，包括《破毒強人》、《隱門》、《超能使者》、《法證先鋒5》及《廉政狙擊》等。

不過，在《廉政狙擊》劇中原本的宣傳海報有胡定欣及名字，可是隨後卻換上新海報，最奇怪是胡定欣及名字在新海報離奇消失，令不少劇迷感到十分奇怪。

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