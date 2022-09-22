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【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜　大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選

娛樂 12:21 2022/09/22

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保母心水三甲曝光，「公主病」張光怡上榜。

《2022香港小姐競選》將於即將來臨的周日（9月25日）在紅館舉行，今屆候選佳麗是非傳不停。今日（9月22日）有報道指照顧19位佳麗的保母爆料，指經過3個月的零距離相處後，私下選出三甲人選。

三甲人選卻沒大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏、「女版曾比特」徐麟、「金融之花」許子萱及「風頭港姐」陳瑞菱，反而是「翻版孫藝珍」梁超怡、「翻版麥明詩」張光怡及曾疑患癌動手術的馮嘉敏。

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有指，幾位保母心目中的港姐三甲，以乖巧程度為準則。

至於外間盛傳患嚴重「公主病」的張光怡，保母平反指她僅屬「輕症」，只是嬌生慣養，更形容她個性單純到離地，連與許子萱屢傳不和「好似唔知發生咩事」，對方約她吃飯也照應約。

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保母續爆料稱許子萱和陳瑞菱最令她們頭痛，為了提高防疫措施，佳麗在晚上不能擅自離開酒店房間。但有指兩女為搏曝光率，私自落酒店大堂徘徊。

又指陳瑞菱目標最明顯，不但渴望入三甲，還希望奪得「友誼小姐」做雙料港姐。她曾分享與一眾佳麗的合照，感觸留言：「我們笑過，我們哭過，我們成長過，我們在一起。我們從另一邊走出來更強大，更了解自己。」但貼文卻只有許子萱和馮嘉敏留言回應。

撰文 : TOPick柴犬出動

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