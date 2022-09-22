  • 30°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 13:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix劇集】《璀璨帝國》第3季10月5上架　裸聊情侶分手軍火商千金搭上小鮮肉

娛樂 12:23 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Netflix官方平台表示《璀璨帝國》（Bling Empire）第3季將在10月5日上架，轉過頭今日就釋出最新預告片，今季又有甚麼精彩橋段？

唔多出鏡嘅成員Dorothy 表示：「在第二季中所看到的所有drama劇情，將可能繼續加劇和升溫。執越來越大，並且有很多根深蒂固的事情浮出水面，某些關係可能會結束！」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過算啦，都係真人騷，認真就真係……不妨跟大家重溫呢套《璀璨帝國》上季結尾做到乜，其中包括繼上季大隻Kevin同富豪女DJ Kim「玩裸聊」，二人戀情依舊風起雲湧撲朔迷離。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於軍火商富二代Anna同 Christine Chiu 、Kane Lim之間嘅角力，就由上季ending時，女強人 Kelly 的前男友Andrew 竟然現身Anna門口而令人最估唔到！

所以今次預告片嘅爆點，就真係Andrew 竟然同Anna搭上，二人更出席呢班富豪嘅聚會，搞到Kevin同Kim見到眼都凸晒，真係不得不講句：「貴圈好亂！」

記者：黃鑑江

最新影片推介：樊亦敏專訪

相關文章

【OL至愛】意大利MARNI手袋入門價千元起　MARNI MARKET太古城限定快閃即日開鑼【內附地址】
11:27 2022/09/21
【OL至愛】意大利MARNI手袋入門價千元起　MARNI MARKET太古城限定快閃即日開鑼【內附地址】
【著數優惠】澳洲西餐廳登陸觀塘推澳洲式早餐　買一份早午餐送兒童餐＋單點菜單8折
13:29 2022/09/21
【著數優惠】澳洲西餐廳登陸觀塘推澳洲式早餐　買一份早午餐送兒童餐＋單點菜單8折
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
18:43 2022/09/19
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧

你可能感興趣

【OL至愛】意大利MARNI手袋入門價千元起　MARNI MARKET太古城限定快閃即日開鑼【內附地址】
11:27 2022/09/21
【OL至愛】意大利MARNI手袋入門價千元起　MARNI MARKET太古城限定快閃即日開鑼【內附地址】
【著數優惠】澳洲西餐廳登陸觀塘推澳洲式早餐　買一份早午餐送兒童餐＋單點菜單8折
13:29 2022/09/21
【著數優惠】澳洲西餐廳登陸觀塘推澳洲式早餐　買一份早午餐送兒童餐＋單點菜單8折
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
18:43 2022/09/19
【英女王逝世】英女王一生視為哥基犬為家人　晚年拒養新狗怕遺愛犬沒人照顧
電視劇 Netflix

最高瀏覽

【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
12:11 2022/09/21
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局