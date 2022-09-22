【Netflix劇集】《璀璨帝國》第3季10月5上架　裸聊情侶分手軍火商千金搭上小鮮肉

Netflix官方平台表示《璀璨帝國》（Bling Empire）第3季將在10月5日上架，轉過頭今日就釋出最新預告片，今季又有甚麼精彩橋段？

唔多出鏡嘅成員Dorothy 表示：「在第二季中所看到的所有drama劇情，將可能繼續加劇和升溫。執越來越大，並且有很多根深蒂固的事情浮出水面，某些關係可能會結束！」

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不過算啦，都係真人騷，認真就真係……不妨跟大家重溫呢套《璀璨帝國》上季結尾做到乜，其中包括繼上季大隻Kevin同富豪女DJ Kim「玩裸聊」，二人戀情依舊風起雲湧撲朔迷離。

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至於軍火商富二代Anna同 Christine Chiu 、Kane Lim之間嘅角力，就由上季ending時，女強人 Kelly 的前男友Andrew 竟然現身Anna門口而令人最估唔到！

所以今次預告片嘅爆點，就真係Andrew 竟然同Anna搭上，二人更出席呢班富豪嘅聚會，搞到Kevin同Kim見到眼都凸晒，真係不得不講句：「貴圈好亂！」

記者：黃鑑江

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