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【陳煒結婚】下周一舉行婚禮嫁醫生男友　煒哥甜蜜婚照曝光【多圖】

娛樂 11:52 2022/09/22

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陳煒與醫生男友陳國強結婚。

現年48歲的陳煒（煒哥）在去年生日時，獲拍拖3年的醫生男友陳國強求婚，結果抱得美人歸。而陳煒與醫生男友陳國強將於9月26號假半島酒店Grand suite舉行婚禮，準新娘並在今日（9月22日）向媒體發放結婚照。

今次的結婚相，特意邀請著名婚紗攝影師 Chan Kit 操刀，Chan Kit曾操刀拍攝婚照的明星包括譚凱琪、陳凱琳、何雁詩、張秀文、張寶兒等等，當日大概拍攝了8小時，拍攝地點除室內一些特色景觀，還有到室外拍攝。

去年11月，男友向煒哥求婚。（取自instagram）

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煒哥未婚夫體貼送暖

婚照在今年1月拍攝，當日天氣相當寒冷，室外的場地又相當大風，煒哥穿著露肩及單簿的婚紗拍攝。

因此，每當攝影師一cut機時，陳醫生便立刻拿著外套圍著煒哥給他温暖，這情景跟煒哥今次的婚紗照一樣，同樣唯美及甜蜜。

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煒哥事業心重

一對準新人更特別把這輯婚紗照製作成一本精緻畫冊，送贈各界親朋好友，婚宴當日邀請的親友數目不多，只約數十人。一對新人都希望簡簡單單，開心便可。

煒哥結婚卻只請一天假期，除忙於拍攝邵氏網大《無間之戰》及Tvb綜藝節目《黃金盛宴》，婚禮翌日還要為《黯夜守護者》宣傳。煒哥：「今個月真係比較忙，所以都只係請咗一日假。至於度蜜月，就要睇隔離檢疫會唔會再放寛，可能安排在年底囉。」

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拍拖3年修成正果

2008年煒哥跟年輕3歲的台灣商人顏志行結婚，婚後息影兼移居台灣，但二人婚姻只維持了4年，至2017才被踢爆早已離婚。

及至2019年7月，有媒體爆出她於峇里某醫學研討會上與一名任職醫生的男子手牽手，狀甚甜蜜，煒哥即大方認愛，而男友陳國強跟黃智賢於香港中環開設醫學美容中心。

去年11月煒哥獲男友陳國強，以99支玫瑰花及3卡求婚鑽戒下跪求婚，拍拖3年修成正果。

撰文 : TOPick柴犬出動

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