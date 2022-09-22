【放寬檢疫】姚柏良倡下月實施0+3方案　清晰復常時間表冀復飛國際航線

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特首李家超積極調整檢疫方案。旅遊界立法會議員姚柏良今日表示，政府在10月首先放寬入境檢疫至「0+3」方案，作為緩衝期，到11月則進一步放寬至「0+0」。

作為旅遊業界希望盡快實施不需要酒店檢疫，10月可以先實施「0+3」檢疫方案，作為一個緩衝過渡期，11月可以實施「0+0」檢疫方案會較為理想，現時自實施「3+4」後，其訪港旅客數字上升了兩成多，但扣除本地居民及過境旅客，實際純觀光客每日只得200至300人，認為即使實施「0+7」或「0+3」檢疫方案，兩者分別不大。

所謂「0+3」，入境當日計零，之後頭尾為4日，按照要求有核酸檢測，隔日再核酸檢測，中間兩日再做快測，大部分可截到病毒，認同政府有序放寬入境檢疫，但要有效率，各行各業有逼切性，10月可作過渡緩衝，再觀察數據，相信是較為穩妥做法

被問到「0+3」檢疫方案如何吸引旅客。他指則「0+7」更加無吸引力，「0+3」可以令商務客來港意欲較大，而黃碼措施是不便的，所以仍有調整空間。

既然持「黃碼」可以返工返學，為何不可以到博物館、遊樂場

他又稱，當局必須要清晰看到本港對外復常的時間表與路線圖，否則海外航空公司短期內不會考慮恢復香港時航線，現時只能靠本地航空公司逐步提升運力，也要時間追趕。

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記者：余思嵐