【親子好去處】人氣動漫7米高路飛公仔最吸睛　新城市廣場周末Busking嘉年華

秋風起，沙田新城市廣場在即將來到的週末舉辦了一場至Chill「秋日嘉年華」，讓一家大細可盡情大玩動感遊戲贏獎品，加上現場Busking音樂會和不同主題工作坊，享受一個充實又愉快的初秋周末。

今個周日（9月25日），新城市廣場將於1期L3戶外平台舉行熱鬧滿Fun的「秋日嘉年華」，除大玩嘉年華遊戲外，現場更有年輕人至愛的氣氛擔當Busking音樂表演及閃個不停的One Piece Cosplay打卡騷。大家可與不同真人動漫造型影個夠本，同場更加映人氣動漫One Piece的超巨型7米高路飛公仔，最適合約齊三五知己玩轉開心週末。

全新6萬呎「Play Park」

新城市廣場全新打造、佔地兩層共60,000平方呎的「Play Park」即將於9月30日起試業。「Play Park」集玩樂、娛樂及體驗於一身，匯聚海外及本地親子文青休閒體驗式品牌，包括新加坡最大型親子遊樂中心「Kiztopia」首間海外旗艦店、兒童全面體驗平台「Yum Me Play」的首家實體店、元祖級主題遊樂場「歡樂天地」以嶄新太空主題幻彩登場、「Artco Sumo」全港首個兒童自助創作的輕黏土藝術角落，以及首個於香港推動流行簇絨手工織品藝術的「0.9144M」等。

試業期間更特別推出「消費FUN FUN賞」計劃，讓顧客在享受至chill娛樂體驗同時，再透過累積電子印章賺取獎賞，賺取逾$300禮遇。而於推廣期內累積消費最高的Big Spender，更賞你環遊世界各地主題樂園！

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消費贈$12,000驚喜禮遇

新城市廣場特別準備了一系列食買玩優惠，消費回贈逾$12,000驚喜禮遇，包括帝逸酒店Alva House道地《回味香港情懷》自助餐、帝都酒店櫻田《昼午鐵板燒定食》、Dyson頭髮護理及全港獨家造型體驗、Tom Ford, MAC, Bobbie Brown彩妝服務 及 Jo Malone London 、Origins體驗工作坊等，不容錯過！

新城市廣場「秋日嘉年華」

日期：2022年9月25日（星期日）

時間：3pm - 5pm

地點：新城市廣場1期L3戶外平台

參加方法：The Point會員憑500積分換領

活動詳情

記者：王嵐