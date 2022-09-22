【街頭MMA前傳】西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏　出軌男曝光街頭一拖二「攤牌」

▲ 西環兩女街頭MMA ，出軌男曝光街頭一拖二「攤牌」。

繼網上熱傳西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏短片，近日再有網民疑似將「攤牌」前傳上載網上，男主角真身亦疑似曝光！近3分鐘的影片中，只見有一名中年男子於晚上西環街頭左右手被身旁站著的疑似元配及小三拉著，其後元配欲拉手男子離去時，較年青的小三則一直拖著男子不放，又低聲耳語多次撒嬌拋媚叫男方「唔好走」，令元配及其旁邊正在拍片的親友亦看得怒火中燒，大斥女方「發姣」，事件亦再度因此成為全城熱話。

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最新上載的片段長約2分43秒，身穿藍衣的元配與橙衣的小三一開始各自站於男主角的左右方，並緊握其手各不退讓，男子的表情則一臉「齊人之福不易享」的無奈，兩邊亦不敢得失，只好向疑似拍片的女兒喊話，指她要返工，故「返屋企啦！」而拍片者則不賣帳反駁「你都知要返屋企咩?」。另一方的女親友亦插口道「你覺得佢可以放心返咩?」。其後元配亦忍不住出聲向小三罵道「你唔好再煩著我地兩公婆啦！」。

惟小三卻未有被對方氣勢嚇破，反而一臉柔弱又扭計般拉一拉男方，依舊未有放手，男方只好「好聲好氣」大哄小三叫她回家，並著她休息。

未知是否看不下去，身旁的元配此時則提醒丈夫「對腳喺你度！行啦！」，並再叫小三放手，然後便一把手將二人分開，原先正與小三難捨難離的丈夫亦被元配強行拖手，不忿的小三亦繼續跟隨其後，再拖著男方的右手，不讓他們離去。無奈的男方亦只好出聲多次勸告小三「返去休息啦！唔係點?」，又稱「要講既講左」。

元配亦加口道「你地關係完左。佢要離開D情慾。」小三則反駁「你又知！」，然後再多次嗲聲嗲氣向打算過馬路的男方呼喊「唔好走！」，此時身邊的拍片者則不斷斥對方「發姣」，影片到此亦戛然而止，未有交代2女爭1夫的結局。

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影片引來網民熱烈議論，有不少網民便認為影片中的丈夫與小三難捨難離，相信之後仍然會繼續糾纏，叫正印掌握財政大權方為上策。

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重溫:西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏

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責任編輯：羅嘉欣