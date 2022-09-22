【潮物速報】SKECHERS新系列D’Lites 4.0  有6款新配色  輕鬆配搭各種風格

▲ SKECHERS AIR-COOLED MEMORY FOAM™記憶鞋墊及持久回彈EVA作中底等，有增高效果及舒適感。

老爹鞋風潮持續，因造型感及份量感十足。全球三大鞋履品牌之一的SKECHERS特別找來SKECHERS亞太區品牌代言人朴敘俊，演繹新一代老爹鞋系列D’Lites 4.0的男裝系列。

SKECHERS的D’Lites 4.0是熱賣系列之一，原因是具有增高效果、多材質拼接及復古氣息。此外，搭載了品牌專利的「舒適科技」，包括使用SKECHERS AIR-COOLED MEMORY FOAM™記憶鞋墊及持久回彈EVA作中底等，所以穿著後不但立即有增高效果，並且保持舒適感。

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SKECHERS今季推出新一代的D’Lites 4.0系列，有6款全新配色，當中有女生至愛的夢幻糖果色系，亦有經典的黑白色調，提供不同的風格選擇，隨意配搭都能穿出時髦感。新一代的D’Lites 4.0讓運動服擺脫運動場合的局限，能輕易襯托出大熱的Sport Fashion風格。

SKECHERS亞太區品牌代言人朴敘俊日常熱愛分享潮鞋穿搭，因此獲邀演繹新一代D’Lites 4.0的男裝系列。另外，SKECHERS推出限時優惠，於香港專門店購買兩件產品可享8折；三件或以上可享7折。

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責任編緝：王明芳