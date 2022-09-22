【街市MMA】屯門新墟街市MMA兩女起爭執　互扯頭髮起飛腳倒地激戰

▲ 屯門新墟街市發生街頭打架事件。

屯門新墟街市發生街頭打架事件，昨日（21日）網上流傳一段影片，兩名女子在屯門河傍街新墟街市正門外起爭執，繼而發生肢體衝突，互扯頭髮並起飛腳，倒地後繼續糾纏。期間有3名男士合力拉開兩名女子，惟稍作暫停後兩女再戰，最後由另一名女子煞停二人，才告一段落。

最新影片：

據Facebook專頁「屯門友」上載一段約1分多鐘的影片可見，兩名中年女子在新墟街市門外打架。其中一名穿牛仔褲的女子先扯另一名黑褲女子的頭髮，黑褲女子以手還擊，猛扯牛仔褲女子的頭髮，牛仔褲女子遂跌坐在地上。此時有3名男子上前制止二人，兩人一度分開。

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其後，黑褲女子站起身整理頭髮，牛仔褲女子再衝前起飛腳踢向對方，兩人再互扯頭髮，牛仔褲女子倒地後再用腳踢黑褲女子，引來大批街坊圍觀。期間有一名穿連身裙的女子上前勸架，並與另一名男子合力拉開兩名女子，才成功停止她們再互相攻擊。連身裙女子幫忙上前整理牛仔褲女子的衣服，而現場地上則遺下一束疑似是頭髮絲。而TOPick目前正就事件向警方查詢。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣