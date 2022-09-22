【綠置居2022】售樓處拍烏蠅　息魔嚇怕綠表戶：要我揹一身債咁點算？

▲ 綠置居今天首日派表。

新一期供綠表戶申請的綠置居計劃，房委會宣布申請日期是9月29日至10月12日，今天（22日）起派表及開放申請網站。今期3個新屋苑分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，41折推售，售價由75萬至271萬元。如綠表買家付5%首期計，最平3.75萬元首期即可上車榮升業主。詳情即睇：【下一頁】

綠置居派表首日，在房委會觀塘建生廣場的綠置居售樓處，早上9時許罕見「拍烏蠅」情況，記者觀察約1小時，到場市民僅寥寥數人，場面極冷清，以往居屋派表人流暢旺的情況竟不復見。

居於油塘一公屋單位的黃太稱，一家5口料很大機會申請今期項目，盼搬入高宏苑。惟她明言綠置居單位太細，400多呎的單位也未必能間做三房間隔，家中兩名子女剛升讀大學和讀中五，需要私人空間，「自己而家都有地方（公屋）住。綠置居咁細，唔夠住，都無誘因搬屋。」

對於美國聯儲局再加息0.75厘，會否影響供樓計劃？黃太明言擔心「接火棒」，雖然單位售價已調低，算是抵買；但她強調要做好加息預算，有心理準備每加一次息，供樓支出就要多付「三幾百蚊」，「但如果居住質素無改善，真係無謂要我揹一身債啦，對嗎？」

今期綠置居預計第四季攪珠，明年初揀樓。

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記者：吳卓峰