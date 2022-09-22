【神秘女孩】疑金正恩女兒首度曝光　表演獲特殊待遇金仔甜笑流露父愛

▲ 在北韓建國74周年的晚會上，一名小女孩有特別打扮兼獲得多次近鏡特寫，懷疑她就是金正恩的女兒。

北韓最高領袖金正恩的家庭事向來神秘，有傳金正恩與夫人李雪主育有3子女，其中一名女兒叫金朱愛，現年9歲。在近日北韓建國74周年的晚會上，其中一個小朋友表演環節引起外界揣測，一名留短髮的小女孩配角離奇獲多次近鏡特寫，台下的金正恩看著她，更流露父愛般的甜笑。

最新影片推介︰

綜合南韓《NEWS 1》及《東亞日報》報道，北韓於8日連續2天在平壤萬壽台舉行建國74周年慶祝活動，金正恩夫婦、金正恩妹妹金與正及一眾政要都有出席。當晚安排了不少表演節目，其中一個環節是小朋友合唱表演，按照北韓慣例，能夠上台的小朋友絕大部分都是「有背景」。

做配角有特殊打扮多近鏡

在表演中，穿著制服、童軍服的男女孩分成兩排站在舞台上，手上揮舞北韓國旗，展露笑容合唱。其中一名身穿粉紅色連身裙、留短髮、打著紅色領結的小女孩，卻獲得最少3次近鏡特寫，而她只是配角而非主角，可見她有特殊地位。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

內地一名北韓專家在微信公眾號撰文稱，北韓官媒對這場活動的報道約4分鐘，包括這名神秘女孩的鏡頭出現過4次，其中2次為單人特寫鏡頭，每次都長達10秒，甚至女孩明明沒有站在舞台中央，鏡頭拍到她後便定鏡，讓她身處畫面中間。神秘女孩的另一特別之處，當其他女孩的頭髮都向後梳、露出額頭，神秘女孩卻可放下頭髮及戴髮箍，也只有她穿上白襪，其他小朋友都沒有穿襪子。

而鏡頭轉向台下的金正恩時，可見金正恩和李雪主均全神貫注看表演，並露出甜笑，似足父母看仔女上台表演的樣子；而身後的金與正也笑得開懷，一起拍手享受表演。

▲ 台下的金正恩和李雪主全神貫注看表演，並露出甜笑。（影片截圖）

表演完後，鏡頭又捕捉到金正恩走向舞台，一班小朋友上前包圍他的畫面，唯獨神秘女孩沒有上前，反而是李雪主直接走向女孩，伸手輕輕撫摸她的背部，更低頭慰問她。當金正恩準備離開時，女孩還伸手拉住另一名想跟上去的女童，似乎已習慣這樣的場面。

報道亦引述長期關注北韓動態的《每日北韓》分析指，從神秘女孩的特寫鏡頭、金正恩金與正看表演的神情，以及活動結束後李雪主特別關心她的程度來看，這名神秘女孩很有可能就是金正恩的女兒，或者是與金家有深厚關係的女童。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

傳育有3子女 9歲次女曝光

金正恩與李雪主於2009年結婚，外界盛傳兩人的長子於翌年出生，共育有3名子女。由於李雪主於2012年及2016年鮮有公開露面，故外界推測第二胎是女兒叫金朱愛，於2013年出生，第三胎則於2017年2月出世，據韓國情報當局指，第三胎是兒子。

不過北韓從未證實有關消息，也從未公開過3子女的相貌。而今次曝光的神秘女孩，有可能就是現年9歲的女兒金朱愛。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲