【男人之苦】林作自稱前列腺「強勁」感囂張　被梁嘉琪踢爆頻密去廁所　

由敖嘉年、梁嘉琪主持的香港開電視節目《嘉嘉醫療自助班》。本周六（9月24日）以前列腺為主題，並邀得林作擔任嘉賓。

節目中，兩位主持跟林作與醫生探討前列腺的健康問題，向來言論出位的林作自誇前列腺非常強勁，笑言自己這方面比較強勁，他說：「我應該好健康，屙尿好似洪水咁。」

可是身旁梁嘉琪卻即踢爆林作如廁頻密，引來敖嘉年反問：「點解你成日留意住佢（林作）去廁所？」梁嘉琪即哭笑不得表示：「我成日問（工作人員）而家等緊咩？哦，原來林作去咗廁所；不過我覺得佢（林作）非常健康，佢飲好多好多水。」

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前列腺表現太好

林作與敖嘉年即場誠實評估自己的前列腺健康程度，問到林作要在節目探討前列腺，可有感到尷尬？他表示向來講話毫無禁忌，甚麼話題都適合；被梁嘉琪問到他可有關於前列腺的問題問醫生？林作即抵死表示：「有，我想抑壓少少自己前列腺方面，因為我覺得表現太好，令到我有少少囂。」

他續稱自己好開放，若身體出現問題，會第一時間求醫，更笑指要感謝母親：「我覺得自己身體構造比較好，無論係外在還是內在，所以多謝媽咪。」

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裕美與林作沒太多性生活

林作與裕美的戀情自2020年6月曝光，二人不時一同現身公開活動、於Instagram上載合照「放閃」，而林媽媽王莉妮一直十分反對這段戀情。

不過裕美曾在訪問中稱與林作性事不多：「我們很pure，沒有太多性生活，望著他的樣子我都沒有需要吧。」當被問可會擔心這方面滿足不到林作令出軌，裕美信心十足：「那又不怕，他對我透明度好高，手機、社交網password都讓我知道。」

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