【除罩有望】港大醫學院發現雞血藤提取物可抑制新冠病毒入侵　製成噴劑如「隱形口罩」 

▲ 港大醫學院跨學科硏究發現中藥提取物可廣泛抑制SARS-CoV-2 等病毒 ，阻止病毒入侵。(馮漢柱攝)

新冠病毒變異株對疫苗產生免疫逃逸，為世界各地帶來重大挑戰。港大醫學院跨學科硏究發現天然中藥雞血藤提取物可廣泛抑制SARS-CoV-2等病毒，阻止病毒入侵。研究結果已刊登於《Phytotherapy Research》。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港大醫學院中醫藥學院聯同愛滋病研究所、臨床醫學學院微生物學系、新發傳染性疾病國家重點實驗室研究人員共同研究，發現天然中藥雞血藤提取物（SSP）對SARS-CoV-1、SARS-CoV-2、流感和HIV-1等病毒具有廣泛的抗病毒活性，對SARS-CoV-2的變異株也具有相當效力，包括Omicron、Delta等。

港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍解釋，雞血藤的活性成分能黏附在呼吸道黏膜上較長時間，封閉機體細胞上的。ACE2受體，從而阻斷該病毒與細胞膜上的受體結合，阻斷病毒入侵，並能直接抑殺病毒。

陳建萍續指，SSP已通過GMP驗證生產，其成本低效益高，便可以有預防作用，日後或可製成噴劑、搓手液等產品，可阻止病毒在口、鼻咽部入侵和繁殖，適用於男女老少。她形容：「可以每日使用，就如同戴一個隱形口罩，成本亦與口罩相若。」

陳建萍又表示，現時研究成果已交由港大技術轉移處，代為進行商業化工作，期望成果能「盡快落地，服務人類健康」。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉 接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津