【星三代】吳君如破天荒一家三口合體受訪　16歲陳是知讀國際學校愈大愈靚

▲ 陳是知愈大愈靚女！

藝人吳君如與導演陳可辛育有愛女陳是知（Jillian），是知轉眼間已經16歲，愈大愈靚女，日前一家三口破天荒接受訪問，為何稱為破天荒呢？皆因君如相當保護女兒，連女兒讀邊間學校都不曾透露，所以今次一家三口受訪，是極度罕有。

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16歲的是知長得亭亭玉立，身高直逼君如，就讀國際學校的她，操得一口流利英語及普通話，作風都相當洋化，社交網有不少出海比堅尼照片，而且人緣極好，經常與同學友人等出海玩，曬得一身小麥膚色充滿健康美，她更會穿黑色高開衩吊帶裙晚裝出席朋友間的聚會，打扮成熟。而國際學校的校風相對較自由，她也染了一頭啡金色的頭髮。

▲ 同媽媽差唔多高。

公公是夏春秋、爸爸是陳可辛、媽媽是吳君如，作為「星三代」的陳是知，有意繼承爸媽的衣缽，向藝術、表演方面發展，照這個方向，是知大有機會進入娛樂圈，未知會否獲爸媽開戲力撐呢？

▲ 操得一口流利英文。

16歲的是知正值青春反叛期，吳君如曾在Topick訪問中大談育兒經，她的育兒方式是用朋友式相處，用軟功感化她，直言「不可以硬碰硬。」跟女兒說道理時都要想想辦法，不能直接進言，她說：

每一句話都要搵位『攝』，要當她如朋友一樣，見她心情好就『攝位』說一句，然後走開別看她的反應，希望她可以聽入腦吧，不可跟她正面交鋒，因為這樣就無偈傾，只會自討沒趣。

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責任編輯︰王明芳