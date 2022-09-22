  • 30°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星三代】吳君如破天荒一家三口合體受訪　16歲陳是知讀國際學校愈大愈靚

育兒經 13:21 2022/09/22

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

陳是知愈大愈靚女！

藝人吳君如與導演陳可辛育有愛女陳是知（Jillian），是知轉眼間已經16歲，愈大愈靚女，日前一家三口破天荒接受訪問，為何稱為破天荒呢？皆因君如相當保護女兒，連女兒讀邊間學校都不曾透露，所以今次一家三口受訪，是極度罕有。

最新影片推介:

16歲的是知長得亭亭玉立，身高直逼君如，就讀國際學校的她，操得一口流利英語及普通話，作風都相當洋化，社交網有不少出海比堅尼照片，而且人緣極好，經常與同學友人等出海玩，曬得一身小麥膚色充滿健康美，她更會穿黑色高開衩吊帶裙晚裝出席朋友間的聚會，打扮成熟。而國際學校的校風相對較自由，她也染了一頭啡金色的頭髮。

同媽媽差唔多高。

公公是夏春秋、爸爸是陳可辛、媽媽是吳君如，作為「星三代」的陳是知，有意繼承爸媽的衣缽，向藝術、表演方面發展，照這個方向，是知大有機會進入娛樂圈，未知會否獲爸媽開戲力撐呢？

操得一口流利英文。

16歲的是知正值青春反叛期，吳君如曾在Topick訪問中大談育兒經，她的育兒方式是用朋友式相處，用軟功感化她，直言「不可以硬碰硬。」跟女兒說道理時都要想想辦法，不能直接進言，她說：

每一句話都要搵位『攝』，要當她如朋友一樣，見她心情好就『攝位』說一句，然後走開別看她的反應，希望她可以聽入腦吧，不可跟她正面交鋒，因為這樣就無偈傾，只會自討沒趣。

 

    點擊圖片放大
    +16
    +15

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【喜劇天后】吳君如當年為理想投資《四面夏娃》　回憶艱辛點滴：從未後悔賣樓還債
15:47 2022/08/28
【喜劇天后】吳君如當年為理想投資《四面夏娃》　回憶艱辛點滴：從未後悔賣樓還債
【明日戰記x闔家辣】古仔三姑齊謝票互相支持　吳君如指古天樂：你就是港版Marvel　　
17:16 2022/09/04
【明日戰記x闔家辣】古仔三姑齊謝票互相支持　吳君如指古天樂：你就是港版Marvel　　
【六合彩】吳君如與爸爸夏春秋溫韾拍片　冬叔被網民問：有冇金多寶貼士？
12:27 2022/09/12
【六合彩】吳君如與爸爸夏春秋溫韾拍片　冬叔被網民問：有冇金多寶貼士？

你可能感興趣

【喜劇天后】吳君如當年為理想投資《四面夏娃》　回憶艱辛點滴：從未後悔賣樓還債
15:47 2022/08/28
【喜劇天后】吳君如當年為理想投資《四面夏娃》　回憶艱辛點滴：從未後悔賣樓還債
【明日戰記x闔家辣】古仔三姑齊謝票互相支持　吳君如指古天樂：你就是港版Marvel　　
17:16 2022/09/04
【明日戰記x闔家辣】古仔三姑齊謝票互相支持　吳君如指古天樂：你就是港版Marvel　　
【六合彩】吳君如與爸爸夏春秋溫韾拍片　冬叔被網民問：有冇金多寶貼士？
12:27 2022/09/12
【六合彩】吳君如與爸爸夏春秋溫韾拍片　冬叔被網民問：有冇金多寶貼士？
家庭關係 夫妻之道 正能量 導演 社交平台 中小學教育 爸媽心聲 家庭教育 陳是知 陳可辛

最高瀏覽

【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
17:27 2022/09/21
【洗腎疑雲】65歲人夫洗腎常帶情婦一洗4小時　醫生一句話提醒妻子揭內情
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
12:11 2022/09/21
【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局