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【泊車爭執】涉泊車爭執司機喪命　退休警改控襲擊罪妻獲撤控

社會 12:24 2022/09/22

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被告鄺德榮被改控傷人罪。(陳曉欣攝)

57歲退休男警和妻子涉於2021年11月晚上，在屯門兆康站外因泊車問題與客貨車男司機爭執及打鬥，男司機送院後不治。退休警夫婦被控誤殺罪，案件今（22日）於屯門裁判法院再訊。退休男警被改控襲擊致造成身體傷害罪，暫毋須答辯，其妻則獲撤控。裁判官應控方申請押後至10月6日再訊，以待控方澄清案情，男被告續准保釋候訊。

被告鄺德榮（57歲，退休人士）及李桂芳（58歲，警署洗衣房主管），2人原被控於2021年11月28日在港鐵兆康站A出口外的士站，非法殺死陳國樑。控方今申請修改鄺的誤殺罪，改控襲擊致造成身體傷害罪，並撤銷對李之起訴，獲主任裁判官蘇文隆批准。

鄺今被改控於同日同地襲擊陳國樑，因而對陳造成身體傷害。根據法例，襲擊致造成身體傷害罪一經定罪，最高刑罰可被判監3年。

被告李桂芳獲撤銷誤殺罪。(陳曉欣攝)

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記者：陳曉欣

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