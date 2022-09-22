【好聲好戲2】袁文傑揮低李佳芯晉身決賽　與蘇韻姿+樊亦敏爭獎變《開心速遞》內鬥

▲ 《好聲好戲2》

TVB節目《好聲好戲》第二季由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製梅小青及聲演《神探伽俐略》「湯川學」的資深配音員潘文柏，其他評判團成員有配音員凌晞、李致林、黃啟昌、李鎮然、龍天生及黃鳳英，打氣團藝人則為黃美棋。

最新影片推介：樊亦敏專訪

【好聲好戲2】李佳芯聲演男女鬼滿分過關 陸浩明配音遭汪明荃狠批：做番主持

李佳芯臨尾表現失準

昨晚一集，Ali夥拍好友黃庭鋒聲演《男親女愛》，首兩個回合表現出色的Ali，於最終回竟然「臨尾香」！

不在狀態的Ali聲沙沙之餘，亦未能還原「Miss Mo」奄尖腥悶神韻，潘文柏表示：「今日你把聲出唔到嚟，太斯文喇，嗰種辣完全出唔到。」李致林稱：「語氣落差唔夠明顯。」鳳英則指Ali應付的片難度系數不算高，認為Ali應可有更好表現。最終Ali只獲5盞綠燈，大比數落後其餘三名滿分對手。

完成第三回合比賽後，3位主席評判與龍天生、黃鳳英退席商討賽果。Ali最終回的失準表現令其失去不少分數，阿姐：「佢把聲去唔到應該要去到嘅Level。」

袁文傑則因最終回爆Seed「大翻身」，令評判們留下深刻印象、其中阿姐激讚：「真係好鍾意佢做Benz雄（許紹雄），一睇佢個樣就係Benz雄！」潘文柏：「佢配得出奇地好。」成也司儀腔敗也司儀腔的6號，被指「每一粒字都好清晰，但配落角色度就有啲輸蝕」，至於黃俊豪則獲讚懶音大有改善。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《開心速遞》終極內鬥

最終獲得4票的袁文傑揮低只獲得1票的Ali，成為最後一位進身決賽藝人。袁文傑事後有感而發表示：「記得第一輯阿姐講過一番說話令我好感動，佢話希望製作人唔好用嚟用去都係嗰幾個，要用多啲其他人，我覺得阿姐已經幫我哋講咗，咁我哋都要爭氣啲先得。」

本周六（24日）播出的《好聲好戲》第二季決賽，袁文傑將聯同首輪出線者蘇韻姿、次輪出線者樊亦敏終極一戰，值得留意的是3位皆為《愛．回家之開心速遞》演員，名副其實為《愛．回家之開心速遞》內鬥！