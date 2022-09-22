【好人好事】單親爸癌逝小兄妹被斷水電半月沒洗澡　好心老闆承諾資助至讀完大學

▲ 台灣一名單親爸爸癌逝，遺下一對年幼子女。

單親爸媽獨力扶養子女，一旦遇上不測，他們最擔心孩子頓失依靠。台灣一名單親爸爸癌逝，遺下一對年幼子女。小兄妹因家境貧困，家中被斷水電，已半個月沒洗澡，日後的生活也成問題。他們的經歷被當地議員公開後，獲得很多好心人捐款幫助，更有老闆承諾資助他們到讀完大學為止。

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生母放棄撫養權不願照顧

綜合台灣傳媒報道，台灣彰化縣一對姓白的小兄妹，現年12歲哥哥和10歲妹妹自父母離婚後，便跟著爸爸一起生活。早前白爸爸因病未能工作，更因腸胃道出血休克而住進加護病房，直至周一（19日）不敵淋巴癌離世。

小兄妹生活貧困，因家中沒繳水電費而被斷水斷電，他們已十多天沒洗澡，而且三餐不繼。父親突然去世，家人為籌措喪葬費而苦惱。自父母離婚後，小兄妹的媽媽早已提出放棄撫養權，即使知道前夫離世，亦無意照顧孩子。小兄妹暫由大伯照顧，不過大伯是糖尿病患者，經濟環境也不好，能否長遠照顧成問題。

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善心人捐款助小兄妹成長

彰化縣議員賴清美日前向傳媒透露小兄妹的情況，因而獲得社會大眾的關注，善心人紛紛向小兄妹捐款，有建設公司捐出20萬台幣（約5萬港元）。十方功德行善團創團團長、順興汽車公司老闆陳永聰在facebook表示，已將16萬台幣（約4萬港元）交給縣政府社會處，供小兄妹專用。他寫道︰

我個人向家屬承諾，未來兄妹的生活費及教育費如有不足，由本團栽培到大學所有費用。

陳永聰祝願小兄妹能夠自立自強，健康長大。賴清美在facebook表示，善款電話及訊息接不完，並感謝善長讓小兄妹無憂無慮就學，日後可以脫貧。現時估計善款已達百萬台幣（約25萬港元），她今日發帖文更新稱，小兄妹的善款已兄夠，有關捐款帳戶會關閉。

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責任編輯︰王明芳