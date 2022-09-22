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【商場活動】童年回憶《我係小忌廉》40周年　1:1小忌廉朗豪坊開音樂祭

休閒消費 12:28 2022/09/22

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朗豪坊將舉辦《我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022》。（商場提供）

70、80後的童年回憶卡通片《我係小忌廉》（日譯︰魔法の天使クリミーマミ）明年踏入40周年，為了迎接這個大日子，朗豪坊與潮流玩具平台kkplus將於10月1日至10月31日，於4樓通天廣場舉辦《我係小忌廉40周年前夜祭 ─ 香港音樂祭2022》期間限定店，為一代動漫歌姬舉行全港首個音樂祭。

音樂祭上會有以閃亮霓虹LED打造夢幻音樂舞台，1:1小忌廉將坐在月亮登場，讓粉絲們一睹這經典場景及小忌廉的迷人風采。現場更設有多個打卡位，粉絲們可與變身小忌廉前的小桃，以及令小忌廉得到魔法的嘉寶及嘉麗合照，後台更設神秘夢幻鏡房，讓大家投入小忌廉變身時的魔法世界。

《我係小忌廉》會場限定紀念公仔。（商場提供）

這次朗豪坊聯同kkplus舉行期間限定店，獨家發售逾百款《我係小忌廉》會場限定紀念品，包括芳香蠟燭，化粧袋、毛巾、紀念餐具、毛公仔等，更會有部分會場限定Figure套裝及變身器造型飾物盒預售。

活動亦會與Brother合作，即場印製《我係小忌廉》小物袋。顧客可自選最喜愛的小忌廉造型，現場將公仔打印於小物袋上，感受快速即印「魔法」。

記者︰黃依情

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