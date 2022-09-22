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【你是我的後援會】自爆兩年前患上鼻咽癌　Mr.貝斯手Dash：放心我很頑強

健康 12:56 2022/09/22

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樂隊Mr.貝斯手譚健文（Dash）於節目透露兩年前患上鼻咽癌。

樂隊Mr.的貝斯手譚健文（Dash）近日與好友鄧子超（小B）擔任ViuTV節目《你是我的後援會》嘉賓。Dash透露兩年前不幸患上鼻咽癌，要接受化療、電療。

Dash表示，在2020年8月發現患上鼻咽癌，他當時心想「咩料呀」。其後他要接受從未試過的化療和電療，一完成治療回復狀態後，第一時間便選擇工作，「覺得可以正常自由出入，無論駕車或乘車，我都要一步一步走出來」。

Dash說，當時工作的地點與好友小B的茶餐廳很近，最終決定將患癌的消息告知對方。小B憶述，當時的情緒很混亂，想過原來有可能和這個朋友離別。「當時知道他有頑疾，但他在我心裡是很重要的人，所以不敢問他」。眼見小B眼濕濕，Dash亦立即安慰「放心，我很頑強」。

Dash昨日於社交平台分享與小B的合照，並談及患癌的心路歷程，「由細到大成日聽人講人生不如意事十常八九，治癌賽後檢討嘅結果係我認為冇必要就不如早啲唞，因為透支自己身體嘅後果好大機會慘過戶口唔見咗兩球（二百萬），患重病後真係有排愁」。

不過，他認為心態決定一切，「盡量放眼於身邊嘅『幸福』而唔係自己嘅不幸，因為比自己辛苦、痛苦嘅，大有人在，患病後無論輸贏都係為自己同埋愛自己嘅人爭一口氣，一切隨命運安排」，又說「癌症未算最可怕，更可怕嘅係自己嘅軟弱」。

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影片推介：

鼻咽癌早期病徵不明顯

據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者以40至60歲的男性最多。本港大部份鼻咽癌患者確診時，期數大多都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%）。

鼻咽癌早期及晚期病徵：

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林偉雄表示，除了明顯的流鼻血外，上述大部份症狀幾乎都在鼻咽以外的位置發生，因此容易令人們誤以為自己只是患了其他輕微毛病，如熱氣、傷風感冒丶耳垢多、肌肉淋巴發炎等其他相對輕微的病症，繼而延誤了病情。

鼻咽癌成因

根據衞生署資料，鼻咽癌的主要成因包括：

  • 某些飲食習慣或食品（如大量進食鹹魚及煙薰食品）
  • 病毒感染（如非洲淋巴細胞瘤病毒）
  • 吸煙
  • 遺傳因素

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責任編輯：羅嘉欣

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