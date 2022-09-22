【白牌車】警喬裝成顧客旺角等登車　拘3人涉非法載客取酬

▲ 警拘3人涉非法載客取酬 。(曾秋文攝)

警方今日（22日） 表示，今早展開代號「破繭」的打擊「白牌車」非法載客取酬行動，3名男子涉嫌「非法駕駛車輛作出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」罪被捕。

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西九龍交通部執行及管制組制總督察何雋軒表示，早前接獲線報，指有市民利用私家車在網上平台刊登廣告，表示可以提供花車出租服務。警方作出調查鎖定3名目標人士，根據運輸署紀錄，涉案車輛並沒有署方發出的出租汽車許可證，

何雋軒指，派出6名便衣探員喬裝成顧客，分別在紅磡、何文田和旺角登車，當到達目的地時警員表露身份，將三名男子拘捕，涉嫌「非法駕駛車輛作出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」罪名。三人分別報稱任職售貨員，電腦從業員和護士，兩人是私家車登記車主，另一輛車是公司登記，3人並不認識，現正被警方扣查，3輛涉案私家車被扣留作進一步檢驗。

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記者：曾秋文

