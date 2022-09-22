【割包皮】龜頭陰莖被脂肪掩埋似辣椒　12歲肥仔包皮發育不良需割掉

▲ 台灣一名12歲肥仔，陰莖被脂肪掩埋狀似辣椒，需割包皮。

不少家長對兒子進行割包皮手術存有疑慮，例如不知道傳統包皮環切手術，還是近期流行的包皮槍手術較好？台灣有醫生分享2宗需用傳統手術割包皮的案例，一名40歲男士之外，另有位12歲男童，因肥胖致陰莖和龜頭都被埋在脂肪裡，需用力壓迫脂肪才可勉強擠出辣椒狀的包莖，進行傳統割包皮手術才可行。

綜合台灣傳媒報道，台灣書田診所泌尿科副院長洪峻澤醫生指出，包皮可以保護龜頭，免於受內褲、尿布等的刺激或外物傷害，在能輕鬆翻出龜頭的情況下，不一定要割包皮，但當出現反覆的包皮龜頭炎、包莖和包皮發炎、包莖嵌塞，就會建議手術治療。

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12歲仔陰莖被脂肪掩埋似辣椒

洪峻澤醫生分享2宗割包皮的案例，當中12歲吳姓男童高160cm、重70kg，BMI值27屬過重，家人本來希望安排男童進行近年較盛行的包皮槍手術，經醫生檢查發現，男孩下腹部脂肪很多，陰莖和龜頭都被埋到脂肪裡，只露出少許包皮，需要用力壓迫陰莖基部的脂肪，才能勉強集擠出辣椒狀的包莖。男童出現這種情況是因為過度肥胖，讓陰莖深埋在脂肪中，導致包皮發育不良，包皮前端愈來愈小，像辣椒狀。

的確有不少患者像男孩家人主動問有關「包皮槍手術」，實際臨床經驗超過9成包皮手術都是以包皮槍完成，相較於傳統環切手術，包皮槍手術傷口平整美觀，出血少，術後腫痛減少很多，但有少數情況不適合使用，例如陰莖發育異常、包皮炎嚴重纖維化、陰莖大小與包皮槍不合等。該12歲男童的情況就不適合。

如果該男童使用包皮槍手術，會無法矯正包皮管徑愈來愈小的結構異常，仍然會留一個窄圈勒住冠狀溝，因此以傳統包皮環切手術，並加作包皮整型將前端的管徑做大，才讓他的「小弟弟出頭天」。

包皮嚴重纖維化變厚硬

而另一位40歲陳先生身高175cm、重95kg，BMI 31屬中度肥胖及有糖尿病，他包皮前端反覆發炎而呈淡紅色，輕微破皮夾雜著白色脫屑，輕翻包皮就龜裂疼痛，包皮開口因纖維化結疤而變硬變厚。該患者同樣不適合使用包皮槍，他需控制好血糖後再進行傳統的包皮環切手術。

洪醫生指出若果包皮有發炎或感染的情況，切勿因害羞而諱疾忌醫，要找泌尿科專科醫生診斷，找出適合的治療方式。不論何種手術方式，在傷口癒合前，應保持清潔乾爽，並依醫生指示定期覆診。

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責任編輯：王明芳