【為母則強】丈夫離世奶奶獨吞賠償金　18歲單親媽送外賣冀養大女兒上大學

▲ 陳女18歲時，丈夫因車禍離世，奶奶獨吞賠償金，將陳女及半歲孫女趕出家門，陳女一直靠送外賣養活女兒。

內地網上近日瘋傳一段21歲單親媽媽送外賣的採訪短片。現年21歲的陳姓單親媽媽，3年前丈夫因車禍離世，奶奶獨吞賠償金後，將她及當時只得半歲的女兒趕走，她為了養活女兒，每日都早出晚歸送外賣，身上承擔著巨大的生活壓力，卻能堅強面對。

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短片有短短3分半鐘，在視頻開始，年輕女騎手正在路邊喝水休息，吸引了視頻博主的注意，該博主有感「年輕女孩送外賣，我感覺肯定有故事，所以想跟你聊一聊。」

少女自我介紹姓陳，21歲，於2001年出生，來自江西。當被問為何會選擇送外賣這個職業時，陳女笑稱，安徽安慶的最低工資就3、4000元（人民幣，下同），但送外賣一個月能掙7、8000千，並強調說「能帶孩子」。博主追問是否要照顧弟妹，她便告知對方「我自己的孩子」，嚇得博主往後一退。

面對博主的驚訝，她淡定地解釋，江西人都早結婚，「我不是（衝動），只要不讀書，就有人跟你相親。」博主問起她的另一半時，她表示，丈夫於2019年因車禍去世，當時女兒只有5、6個月大，丈夫去世後不到1個月，奶奶拿到了賠償金後，便將她和女兒趕走了，「在江西那邊延續只能是兒子，女兒不算。」說到丈夫去世時，陳女尚且能一笑而過，接著把口罩戴回，眼裡含著淚，

這有什麼不容易的，現在不吃苦什麼時候吃苦啊，對不對？才21歲，正是吃苦的時候。

陳女憶述，剛開始送外賣時，把半歲的女兒背在胸前，從女兒不會走路的時候就一直背，背到走路，都是靠外賣一分一毫掙來的，誰都沒有靠。後來孩子稍微大一點，白天可以暫時留在出租屋或是托人照顧，晚上再「母女檔」一起送外賣。當被問及送餐時遇到沒有電梯怎麼辦？她即笑言「年輕人不爬樓誰爬樓啊？」

陳女透露，之所以離開江西老家，來到安徽安慶工作，是因為父母不同意自己帶著女兒生活，認為她才21歲，以後可能有更好地生活，但她堅定地表示，「我既然生下她，肯定要負責任的呀。」她理解自己父母的想法，

我媽媽是為了我好，她心疼自己的女兒，但我也心疼我女兒，她（女兒）在都是我想過的生活。

陳女指這兩年遇到了很多好心人，自己送外賣不能照顧女兒時，會把女兒放在一家相熟的麥當勞，工作人員對女兒很照顧。而現階段，陳女只想努力掙錢把孩子養大，上大學，「不能像我一樣那麼早就結婚吧。」又希望有一日可以安居置業，「買個小房子，小小的就行，她（女兒）能跟我住一起就行。」說到此時，她的眼睛亮晶晶的，滿是笑意。博主誇獎她太偉大了，為母則剛，陳女點點頭，補充道「不過硬扛。」當聊天結束時，博主想給孩子一封利是，但陳女微笑著婉拒「這是個人的底線，你不能觸碰我的底線，這我真不要。」

影片在網上廣傅，引起網民熱議，有安慶市的網民稱，自己曾多次遇上陳女，對她印象深刻，「前兩年上班的時候，下午茶點瑞幸就是她送來的，當時她背著個好小的寶寶，我們整個售樓部都震驚了……後來有次晚上十點多跟朋友吃麥當勞，又看到她背著孩子取餐……」有網友更指「這個女孩真的太善良，三觀太正了，也希望她不要被過多打擾，能一直這麼堅強樂觀，也祝她和孩子能越來越幸福快樂。」、「不管是個人選擇還是迫於無奈沒有在讀書，她都是一個自信勇敢善良的女生」、「生活的苦難與不公沒有壓垮她，反而更加堅韌地去直面生活」。

而陳女昨日透過微博感謝大家對她的鼓勵、支持，也感謝安慶婦聯及公司的關心，

偶然一次街訪我沒想到會有這麼多網友們的關注，21歲正是吃苦的時候，我只有初中文化也寫不出什麼，我只知道出什麼事情不逃避不放棄，我很愛我的孩子，也不會放棄我的孩子，只管努力其他的就看天意，只要我的女兒健康平安快樂，不受欺負我做什麼都值得，雖然我沒有很好的條件給我女兒，但是我會拼盡全力讓她過的好，保護她，一日三餐朦在就是我最幸福的生活。

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責任編輯：王明芳