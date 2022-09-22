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【偷拍女性】涉1天內街頭偷拍10名女性　29歲警員被控10罪准保釋候訊

社會 13:00 2022/09/22

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被告余健華准保釋候訊。(梁錦麟攝)

29歲休班男警涉於1天內連續偷拍10名女性，最終於中環畢打街行人天橋上遭巡邏警員發現後被捕，被控10項非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今（22日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請將案件押後至11月17日再訊，以待辯方索取文件及法律意見，被告准以現金5,000元保釋，不得騷擾控方證人。

男被告余健華（29歲），報稱為警員，被控10項非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指，被告於2022年5月24日，在中環港鐵站A出口外一條近畢打街行人天橋的扶手電梯上拍攝X的私密部位，以及於同日在香港拍攝 A、B、C、D、E、F、G的私密部位。

控罪續指，被告亦於同日同地出於觀察或拍攝 H、J的私密部位的意圖，為了從該H、J的衣服下方，以手機觀察或拍攝她們私密部位。而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得上述10名事主同意。

被告暫時毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待索取文件及進一步法律意見，另提出保釋申請。控方未有反對辯方申請，裁判官遂將案件押後至11月17日再訊，被告准以現金5,000元保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件，居住在報稱地址，每周到警署報到及不得騷擾控方證人。

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記者：梁錦麟

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