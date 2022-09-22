【環保回收】「喵坊Mil Mill」斥科技園用租約期滿打發租戶　或將千萬投資心血慘遭堆填

▲ (Mil Mill 喵坊 FB)

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。「喵坊Mil Mill」今日 （22日）表示，進園設廠非一般容易，但科技園以租約期滿打發走租戶，或令1000萬投資及心血全數慘遭堆填。

對科技園來說，一句「租約期滿」，就可以打發走租戶；但對廠方而言，尋找合適地方、前期設置、機器測試、生產紙漿，最後讓廢紙重生，確實一步一心血。時光飛逝，我們兩位創辦人早已白髮斑斑，現在只希望心血不會付諸流水，讓各方回收的努力不被堆填

「喵坊Mil Mill」在社交平台稱，在2018年由創科局引介下認識科技園代表，再實地考察3個多年空置的廠房，其後獲告知有機會承租至少6年，2019承租元朗工業邨，陸續投放過千萬資金作前置設置及營運，並順利生產出第一批紙漿，隨後科技園公布將元朗工業邨重新定位為創新園，要求年底撤出現有廠址，發電郵予科技園、創科局及環境局提出兩個要求，並未獲得任何正面回覆，一直以來心血可能全數被堆填。

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責任編輯：余思嵐

